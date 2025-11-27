Sánchez sobre críticas a Orsi: “Quedó bastante claro quién manda en la Torre Ejecutiva”

Política

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, volvió a ser consultado por los dichos del presidente de la República, Yamandú Orsi, en los que dijo no estar al tanto del asesinato del cabo César Alejandro Ferreira en un intento de rapiña.

En rueda de prensa, el exsenador frenteamplista afirmó que “el presidente está informado de todos los eventos relevantes”. En esa línea, Sánchez criticó el hecho de que “ha sido parte de una lógica esto de instalar la idea de que el presidente no manda”.

“Creo que quedó bastante claro quién manda en la Torre Ejecutiva y en el gobierno, que es Yamandú Orsi”, afirmó Sánchez. El secretario de Presidencia criticó a la oposición y la forma en la que “hace su trabajo”.

“Cada vez que el presidente dice una cosa, hay actores de la oposición que lo critican: si dice A, porque dice A; si dice B, porque dice B. Hay quienes creen que esa es la tarea de la oposición. Es decir, estar en una crítica sistemática”, dijo Sánchez.

De todos modos, el secretario de Presidencia destacó a “otros, también de la oposición, que han estado trabajando y aportando”, aunque no dio nombres.

La polémica sobre los dichos de Orsi surgió el pasado 24 de noviembre, tras un almuerzo de la Cámara de Comercio, Orsi fue consultado por el caso y dijo: “No, no tengo ni idea. No sé a qué se refiere, de verdad que lo desconozco, porque no he parado desde que arranqué, desde que empecé”.

Sin embargo, horas más tarde volvió a hacer declaraciones en la ceremonia de egreso de oficiales de la Policía. “Cuando un periodista me pregunta algo, yo tengo que decir la verdad. En ese momento no tenía la información, no la había leído. Si hay que pedir disculpas, se pide”, indicó Orsi.

A su vez, argumentó que había tenido actividades desde la mañana hasta la tarde y no había podido leer los mensajes de su celular, en los cuales su equipo le había informado sobre el caso.

Sobre el caso en sí, consideró que es “horrible, espantoso”. “Cuando se trata de la fuerza policial tienen una connotación, porque se carga sobre aquellos que se dedican a eso”, añadió en referencia al combate a la delincuencia.

Orsi también fue consultado sobre los dichos del exministro del Interior Nicolás Martinelli, quien apuntó que en la gestión actual hay falta de diálogo y se preguntó cómo era posible la respuesta inicial que había dado el mandatario.

“Que piense lo que quiera Martinelli, creo que hoy no podemos hacer política menor de una situación tan dolorosa. Yo no me voy a prestar para eso [...] jamás voy a utilizar la muerte de alguien para sacar rédito o sacar boleta”, respondió.

César Alejandro Ferreira fue el cabo que mataron en la zona del Cerro. Tenía 12 años en la fuerza policial y estaba a pocos días de cumplir 31 años. Además, tenía dos hijos: uno de seis años y otro de 12.