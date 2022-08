Sánchez sobre Lacalle en caso Marset: “Me asombra muchísimo el silencio presidencial”

Política

A las 15:00 comenzará en la Cámara de Senadores la interpelación a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, por la entrega del pasaporte oficial uruguayo a Sebastián Marset, acusado de ser el cabecilla de bandas narco a nivel regional y el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

En la previa, el senador del Frente Amplio (FA) Alejandro Pacha Sánchez aseguró, entrevistado en el programa Doble click de FM Del Sol, que este caso es un “bochorno internacional” que deja “mal parado al país” en el mundo y que “lo tiene preocupado”, porque a su entender Uruguay construyó a lo largo de su historia una “reputación muy importante”. “Nos expone a la mirada del concierto internacional diciendo: ‘¿Qué está pasando en Uruguay?, ¿por qué se le da el pasaporte al cabecilla de una banda de narcotraficantes?’”, planteó.

“A su vez, tenemos narcovideos en Uruguay, en donde el narcotraficante habla de [José] Mujica, pero dice que no se metan con Lacalle, que no tiene nada que ver. Nombra presidentes. Esto es un bochorno terrible que surge a partir de que el Estado uruguayo le otorga el pasaporte a un ciudadano uruguayo que tiene antecedentes penales en el país por tráfico de drogas, pero que a su vez narcóticos estaba colaborando con la policía paraguaya, designándolo como uno de los cabecillas de una banda de narcotráfico a nivel regional”, añadió. Sánchez dijo que la entrega del pasaporte fue en un tiempo “bastante rápido” y por “canales no usuales”.

En referencia a los dichos de Guillermo Domenech, quien consideró que el caso de Rocco Morabito y el de Marset “son gemelos”, el senador frenteamplista se preguntó si el cabildante le quiso “tirar un salvavidas al gobierno o un ancla”.

“Cuando dice que los casos son gemelos... Morabito se escapa de la cárcel por corrupción policial. Quiere decir que este pasaporte se otorgó porque hubo corrupción, porque la única forma de que Morabito salga de la cárcel es porque compró policías, pero en este caso le damos el pasaporte a alguien y Domenech dice que son iguales. Eso asusta aún más, si es que hay actores del gobierno que están pensando en la hipótesis de que acá hubo complicidad de funcionarios públicos para que ese pasaporte se expidiera”, expresó.

Para Sánchez, “son dos casos distintos” porque uno es la fuga de un preso y en el otro hay acción de dos ministerios para emitir el pasaporte. Además, reiteró que seis meses antes de la entrega del documento, la inteligencia de Uruguay pidió a su par en Paraguay que iniciara una investigación sobre Marset como jefe de una banda criminal, por tanto, entiende que “algo falló”.

“El gobierno está intentándole echar la culpa a un decreto, pero el decreto no regula qué hacer en el caso de que un narcotraficante preso en Dubái pida un pasaporte. Lo que tendría que haber sucedido aquí es que cuando se inició el trámite del pasaporte inteligencia le tendría que haber alertado a los ministros (y esto es responsabilidad de los ministros) de que esta persona es la que había alertado al otro Estado paraguayo de que lo investigara porque lo tenía asignado como jefe de un cartel de narcotráfico”, criticó.

“Los ministros se tienen que hacer cargo de todo lo que sucede en su cartera, pero además le voy a decir otra cosa: los ministros no iniciaron ninguna investigación administrativa. Creo que el gobierno se tiene que hacer cargo de esta situación, no buscar exculpar sus responsabilidades, y asumir la responsabilidad en este hecho trágico y bochornoso”, añadió.

Asimismo, el legislador de la coalición de izquierda planteó otra inquietud: el “silencio presidencial”. “Me asombra muchísimo el silencio presidencial con respecto a este tema. Me asombra de sobremanera. Un presidente que siempre está activo en redes sociales y haciendo declaraciones con los colegas de la prensa no ha emitido ni una sola palabra, es más, la última comunicación presidencial es que nuestro presidente tiene una tabla de surf nueva. Es una situación en la cual todos los ojos del mundo están puestos en Uruguay y el gobierno hasta ahora no ha dado ninguna explicación razonable”, destacó.

A diferencia de otros frenteamplistas, Sánchez dijo que “no pedirá la renuncia” de los ministros antes de que vayan a la interpelación porque quiere escuchar qué dicen, y consideró que los secretarios de Estado “deben evacuar dudas y despejar este problema”.

“Se hizo un trámite con una persona cuyo historial es muy serio, relacionado con el narcotráfico, donde inteligencia le comunica a Paraguay que esta persona podría ser cabecilla de una banda narcotraficante seis meses antes. Entonces, ahí no hay legalidad que valga. Cuando el Estado uruguayo le informa a su par que es necesario investigar a esa persona, ¿de qué legalidad del decreto me están hablando? No, uno puede decir que esta persona, por más que sea un delincuente, tiene derecho a registrar su identidad. Bien, lo que se hace es establecer la identidad de la persona, o si va a ser deportado se le entrega el pasaporte conocido como ‘de un solo viaje’, pero no un pasaporte en estas condiciones”, señaló.

“Yo espero que el gobierno se haga cargo de esta responsabilidad, eso lo que espero. Que se nos diga dónde estuvo la falla, cuál fue la falla, cuál fue la cadena de procedimientos administrativos en que se falló, cuál fue la respuesta ante la solicitud de la diplomacia en Emiratos Árabes para que tengamos cuidado, quién dio la orden de que una cónsul fuera a la cárcel a tomar las huellas digitales... es decir, creo que lo que tiene que hacer el gobierno es aclarar, hacerse responsable y no tirar la pelota para el costado. Eso tiene que quedar claro hoy en la interpelación”, concluyó.