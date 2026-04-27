Sánchez marcó “profundo error” de Spinetti, pero “no hay razones para cambiar” jerarca

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El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a los audios divulgados días atrás en los cuales la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Collette Spinetti, se refiere al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario Federico Graña como “machirulitos gay”.

Sánchez rechazó las expresiones y las consideró un “profundo error”. Entrevistado por Informativo Sarandí (radio Sarandí), el secretario de Presidencia fue consultado sobre si la jerarca seguirá en su cargo. “No creo que hubiera razones hoy para cambiar. Hay que analizar la gestión de Collette Spinetti y no las conversaciones que tiene con personas de su amistad”, respondió.

El secretario de Presidencia afirmó en la entrevista que de los audios “diría tres cosas”. “Lo primero es que rechazo ese tipo de expresiones para referirse a compañeros o a cualquier persona. No son expresiones que uno tenga que utilizar para referirse a comportamientos o individuos. No solo por las expresiones, sino hasta por la connotación que se le da por sus orientaciones sexuales, lo cual es duro de alguien que viene trabajando muchísimo por los derechos de la comunidad LGTB”, dijo.

“Creo que es un profundo error, que es una cuestión muy mala y que hay que rechazarla. De hecho, le hemos transmitido que nosotros no compartimos ese tipo de expresiones”, afirmó.

“También cierto es, y esto no atenúa nada, es que son audios privados. Y, además, se realizaron antes de que asumiera el cargo. Es decir, no era la directora de la Secretaría de Derechos Humanos”, agregó.

Los audios fueron grabados antes de que la nueva administración asumiera el gobierno. Los dichos fueron divulgados en primera instancia por Hacemos lo que podemos. “Hablando de todo un poco, me pasan ahora del interior que al Mides iría Civila de ministro y otra vez el puto de Federico Graña, que iría de subsecretario. No puedo creer, otra vez los machirulitos gay ahí. ¿Sabés algo vos?”, dice el audio divulgado.

Sánchez dijo que Spinetti se comunicó “con todos los involucrados para pedirles disculpas”.

Luego, apuntó a que se están difundiendo audios privados “con la clara intención de perjudicarla” y también indicó que en la secretaría hubo cambios de funcionarios de confianza política adjuntos a Spinetti, después de que surgieran situaciones con “algunas cuestiones complicadas”.

Sánchez además se refirió a otro de los audios, en el que Spinetti menciona una reunión que mantuvo con el dirigente del MPP en el año 2024.

“Menciona que tuvo reuniones conmigo. De hecho, yo tuve reuniones con muchos de los que integran el gobierno para plantearles primero qué mirada tenían de determinadas políticas públicas y posteriormente eso conllevó, naturalmente, a que se designaran determinados cargos. Yo me reuní con todos los ministros y todos los directores, particularmente de Presidencia de la República, mucho antes de que asumieran”, afirmó.