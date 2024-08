Sánchez habló sobre el “estrés calórico de las vacas” y Da Silva lo invitó a debatir

Política

El senador suplente por el Partido Nacional Sebastián Da Silva invitó al legislador frenteamplista Alejandro Sánchez a debatir sobre el sector agropecuario. La invitación, que el blanco hizo a través de X, se dio después de que el jefe de campaña de Yamandú Orsi hablara sobre el sector en el que Da Silva trabaja.

Si bien Da Silva vio con “agrado” que Sánchez “ponga interés en el temática”, ironizó sobre sus declaraciones en Buscadores. “En un debate que podría ser interesante podríamos debatir acerca del novedoso concepto de vacas en ayuno en verano por estrés calórico (una especie de dieta keto con ayuno intermitente ), podríamos hacer docencia sobre garrapata, tristeza y el impacto sobre el ternero, y, además, sobre la iniciativa frentista de tener un rodeo de verano”, escribió el productor agropecuario.

De todos modos, aclaró que “al país ganadero le encantaría un debate”. “Es solo poner fecha”, expresó.

Sánchez, por su parte, había relacionado el impacto del cambio climático en “un país ganadero” como Uruguay.

“Las vacas, que nosotros vivimos de ellas pero no las comprendemos, son rumiantes, y generan estrés calórico. Es decir, cuando comen y digieren el pasto para transformarlo en proteína, generan mucha temperatura. En el verano, la vaca, aunque tenga alimento, no tiene para comer; no come, porque tiene mucho calor”, dijo el frenteamplista.

Por eso, destacó que se debe “trabajar para que el Uruguay pueda generar condiciones”. Así, Sánchez ejemplificó con medidas para “lograr hacer que cada productor agropecuario tenga un rodeo par el verano, con algo de forraje, algo de agua”, así como también propuso “generar sistemas de riego que permitan duplicar la producción”.

“Una hectárea de maíz regada, en vez de producir 6 mil kilos, produce 12 mil. Y eso es el doble de flete, de talleres mecánicos, porque los camiones se rompen, las cosechadoras también. Entonces, hay proceso quehay que llevarlo, a eso le llamamos al revolución de las cosas simples”, dijo el integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Asimismo, Sánchez se refirió sobre los índices de preñez, de las problemáticas de las garrapatas dentro del sector agropecuario y planteó tomar medidas sobre la vacunación de terneros.

Veo con agrado que @pachasanchez ponga interés. Bienvenido.

En un debate que podría ser interesante podríamos debatir acerca del novedoso concepto de vacas en ayuno en verano por stress calórico ( una especie de dieta keto con ayuno intermitente ), podríamos hacer docencia sobre… pic.twitter.com/v5Jv4tZLqr — Sebastian Da Silva (@camboue) August 10, 2024