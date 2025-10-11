Sánchez dijo no tener “mucha opinión” del Nobel a Machado; oposición critica “silencio”

Política

La exdiputada y líder de la oposición venezolana María Corina Machado recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, un hecho celebrado por la oposición uruguaya.

El galardón fue reconocido en redes sociales por los senadores blancos Sebastián da Silva y Javier García, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, el legislador colorado Robert Silva, el excandidato del Partido Independiente Pablo Mieres e incluso por el expresidente Luis Lacalle Pou, quien dijo tener “admiración y respeto por ella”.

Además, García criticó el “silencio” del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema. “Uruguay se ofreció en ONU para ser sede de negociaciones de paz en Medio Oriente hace 15 días, pero ayer una mujer latinoamericana fue premiada con el Nobel de La Paz y el gobierno hace silencio total. El silencio de la Cancillería hasta el momento es un acto solidario con el dictador Maduro. Debe expresarse”, escribió en su cuenta de X.

El secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, fue el único jerarca consultado públicamente sobre el Nobel a Machado y respondió lo siguiente en rueda de prensa este viernes: “No tengo mucha opinión sobre esas cosas. La institución decidió lo que decidió y hoy no es mi foco discutir si estuvo bien o estuvo mal”.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité noruego del Nobel, definió a Machado como “una valiente y comprometida defensora de la paz” y una mujer que “mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

La dirigente venezolana tuvo un rol preponderante en la oposición a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y tomó especial protagonismo en las elecciones de 2024, en las que acompañó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

Machado no se pudo presentar como competidora de Maduro porque, en 2023, la Contraloría General de Venezuela la inhabilitó a ejercer cargos públicos durante un período de 15 años, vinculándola a supuestos delitos cometidos por Juan Guaidó.

