Sánchez: “Hacer cara a cara donde mucha gente no puede entrar también genera estas cosas”

El senador del Frente Amplio (FA) Alejandro Pacha Sánchez brindó una rueda de prensa este viernes en la que se refirió al intento de asesinato de Cristina Fernández en Argentina, pero también a los insultos, agresiones con piedras y cánticos que recibió el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública en el Centro Cultural del Cerro.

Con respecto al segundo tema mencionado, Sánchez dijo que los hechos fueron “repudiables” y que esa “no es la forma de manifestarse”. Además, aclaró dos temas: primero, que reivindica las movilizaciones de los trabajadores docentes y de los gremios estudiantiles, y segundo, que lo que pasó el jueves fue por parte de “algunos” y no de los sindicatos.

“Ayer estaban dirigentes del FA en el lugar tratando de calmar las aguas. Entonces, me parece que estas situaciones no nos deben seguir sucediendo en el país, en adelante. Hay que discutir con firmeza, hay que oponerse cuando creemos que las cosas están mal, pero no de esa manera”, aseguró.

“También es cierto que elegir un lugar para ir a decir que vamos a hacer un ‘cara a cara’ en donde mucha gente no puede entrar, también genera estas cosas, ¿no? Porque, en definitiva, de los que estaban movilizados solo pudieron entrar tres. Entonces, quizás el error es que justamente se fue a un lugar demasiado pequeño en donde mucha gente queda afuera y luego esto se presta a este tipo de situaciones”, comentó el integrante de la Cámara Alta en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo.

En otros temas, se refirió al intento de magnicidio, que lo calificó como un hecho “espantoso” y opinó que no cree que el presunto sea “un loquito suelto”.

“¿Saben por qué? Porque los discursos de odio, las polarizaciones, cuando generamos que el que piensa diferente es un enemigo, que hay que desterrarlo, que no puedo tener ningún punto de contacto con él y que si piensa diferente a mí, que no viva en mi barrio, termina generando estas cosas. Entonces, tenemos que ser todos muy responsables. Los promotores del odio nos terminan erosionando nuestra democracia, porque lo que sucedió ayer es algo terrible, que tuvo la suerte de que esa bala no saliera, pero estamos hablando de intentar quitarle la vida a la vicepresidenta de la República de Argentina”.

“La verdad, yo quedé impactado, y nos tiene que llevar a todos a la reflexión. No es la situación que se dio en el Cerro, son cosas diferentes, pero tenemos que llamar la atención, en definitiva, a los promotores sistemáticos del odio, que paren”, agregó.