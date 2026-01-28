San Luis: vecinos, policías y brigadas caninas buscan a mujer desaparecida hace una semana

Policiales

La Policía y vecinos del balneario San Luis buscan incansablemente a Betty Lilian Cardenal Chiribao, una mujer de 68 años que permanece ausente de su domicilio desde la noche del miércoles 21 de enero.

Según informó el periódico canario La Gaceta, Cardenal se radicó en la zona hace algunos años y atraviesa un cuadro de depresión, por el cual se encuentra bajo tratamiento médico, situación que incrementa la preocupación sobre su paradero.

La denuncia por su desaparición motivó un operativo de búsqueda en varias áreas del balneario y zonas cercanas. Debido a la presencia de monte y vegetación densa, se desplegaron unidades caninas (K9) para rastrear posibles indicios en sectores de difícil acceso. En el operativo también participa Prefectura, que colabora en las tareas.

El hijo de la mujer, que reside en la misma cuadra, encabeza los esfuerzos junto a familiares y vecinos, quienes se han sumado de forma voluntaria a recorridas por campos y sectores costeros.

Desde el entorno de la mujer se solicitó la colaboración de la población para aportar cualquier información que pueda resultar relevante, por mínima que sea. En ese sentido, se pide revisar cámaras de seguridad, construcciones abandonadas y otros espacios donde pudiera encontrarse.

Quienes cuenten con datos pueden comunicarse al 911, al 094 063 334 o concurrir a la seccional policial más cercana.