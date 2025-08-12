Policiales

San José: cometieron una rapiña y dijeron que fue por “falta de respeto” de la víctima

Dos sujetos detenidos por una rapiña en el departamento de San José intentaron justificar sus acciones con un argumento extravagante: dijeron que el robo tuvo como finalidad punir una “falta de respeto” de la víctima.

De acuerdo con el reporte de la policía maragata, el hecho ocurrió el pasado sábado en el barrio Santa Mónica de Ciudad del Plata. Allí, tres sujetos que viajaban en una moto abordaron a un ciclista y, mediante amenazas con un arma blanca, le quitaron el vehículo.

La víctima denunció el hecho y aportó la descripción de los agresores y de la moto que usaban. Posteriormente, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.), que patrullaban la zona localizaron una moto coincidente con el relato del damnificado y la interceptaron. En ese momento sus ocupantes ya no eran tres, sino dos. Luego, en la casa de uno de ellos, se localizó el velocípedo robado.

Interrogado al respecto, el morador de la vivienda admitió que él y sus cómplices habían cometido el robo, y fue entonces cuando esgrimió el curioso argumento: dijo que el robo no tenía como fin el beneficio económico de los perpetradores, sin castigar una “falta de respeto” de la víctima para con ellos.

Ambos sujetos pasaron por Fiscalía y quedaron en libertad con emplazamiento.