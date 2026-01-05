Locales

San Fernando 2026: estos serán los cortes de las calles en Maldonado y Punta del Este

Como desde hace más de 50 años, Maldonado será escenario deportivo de una nueva edición de la carrera San Fernando, que también incluye la San Fernandito para los más pequeños.

Es por eso que este 7 de enero el tráfico en Maldonado y Punta del Este se verá afectado. La comuna maldonadense informó a qué hora comenzarán los cortes y en qué zonas se darán.

Desde la hora 9:00 del miércoles, con motivo de la San Fernandito, estarán cortadas las intersecciones Ledesma y Sarandí, Sarandí y Burnet, Cecilia Burgueño y Acuña de Figueroa, Roosevelt y Acuña de Figueroa, Islandia y Acuña de Figueroa, Burnett y Holanda, así como 3 de Febrero y Acuña de Figueroa.

En tanto, para la carrera San Fernando, desde la hora 13:00 estarán cortadas las siguientes calles:

- Rambla Claudio Williman y Antonio Camacho; rambla Claudio Williman entre José Terradel y Belgrano, así como rambla Claudio Williman desde la parada 39 a la Parada 10.

- Acuña de Figueroa desde 3 de febrero hasta rambla Claudio Williman.

- Rambla Claudio Williman desde parada 10 hasta parada 1.

- Rambla Artigas desde calle 31 hasta calle 25 y calle 18 desde calle 31 hasta calle 25.

La demanda de la San Fernando superó las expectativas y se completó el máximo de 4800 inscripciones disponibles.

El evento, considerado uno de los más importantes del calendario deportivo nacional, tendrá dos distancias:

5 kilómetros participativos (19:30 h)

(19:30 h) 10 kilómetros competitivos (21:00 h)

La largada será desde la parada 17 de la rambla Claudio Williman (Playa Mansa), con llegada frente a la Intendencia de Maldonado.