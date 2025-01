Sam Altman, de OpenAI, niega acusaciones de agresión sexual a su hermana

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía californiana que lanzó ChatGPT, negó las acusaciones que su hermana Annie Altman presentó en una denuncia contra él por supuesta agresión sexual durante su infancia.

"Annie ha hecho declaraciones completamente falsas e hirientes sobre nuestra familia, y especialmente sobre Sam", publicó en una carta firmada por el ejecutivo y también por su madre y sus dos hermanos, difundida en la red social X.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX