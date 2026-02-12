Locales

Salvavidas aéreo: así funciona el rescate con dron probado por la IM en la playa del Cerro

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo realizó una exhibición de rescate con dron salvavidas este jueves en la playa del Cerro, como parte de una experiencia de innovación pública aplicada a la seguridad en playas.

El ejercicio consistió en un rescate controlado ante un escenario simulado de persona en riesgo: el dron despegó de inmediato, localizó a la persona en el mar y liberó un chaleco autoinflable que se activó al contacto con el agua, para sostener la flotación mientras el equipo humano completaba el rescate.

Según se informó, se trata de la primera vez que se realiza una prueba de estas características en América, con la capital uruguaya como ciudad pionera en su aplicación. El objetivo del simulacro fue evaluar el uso de tecnología aplicada al salvamento marítimo como apoyo al trabajo profesional del Servicio de Guardavidas, con énfasis en la mejora de los tiempos de respuesta en situaciones críticas y la incorporación de herramientas para la prevención.

Desde la comuna se remarcó que cada segundo es determinante en un rescate y que la tecnología está pensada para reforzar el trabajo humano. En ese marco, el dispositivo, cuando se utiliza en tareas de salvamento, es operado por un piloto especializado que se integra a los equipos de guardavidas y trabaja subordinado a ellos.

La experiencia se desarrolló junto a General Drones, empresa española especializada en drones para salvamento marítimo y vigilancia costera. La tecnología a evaluar cuenta con antecedentes en escenarios operativos reales y fue desarrollada con participación directa de personal de salvamento.

El dron utilizado cuenta con ocho motores y está construido con materiales aptos para condiciones costeras, como salinidad, vientos, arena y agua, lo que apunta a mejorar su disponibilidad operativa y durabilidad.

La directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, Silvia Nane, presente en la actividad, señaló que la comuna capitalina viene coordinando con otras instituciones y organismos del Estado para estudiar las normativas necesarias ante una eventual implementación de este tipo de herramientas.





