Salvaje: invasores de Brasilia derriban a policía a caballo y lo golpean en el suelo

Internacionales

El intento golpista cometido el domingo en Brasil por parte de simpatizantes del expresidente Bolsonaro, dejó algunas postales significativas.

Una de ellas, viralizada rápidamente en redes, es la de un jinete de la Policía Militar que fue rodeado por los Invasores. Tal como se aprecia en el video, la turba lo descabalgó a la fuera y luego lo golpeó en el suelo.

?? Policial Militar da Cavalaria é agredido na Esplanada por bolsonaristas extremistas. pic.twitter.com/EucaQl2euG — Metrópoles (@Metropoles) January 8, 2023

Otros videos difundidos por la prensa local muestran los daños ocasionados En el palacio de Planalto, así como intentos de incendiar el edificio. Los destrozos están todavía por cuantificarse, pero el daño que experimentaron algunas obras de arte en el inmueble es irreparable.

O Palácio do Planalto está destruído. Esses bandidos precisam ser punidos. pic.twitter.com/xGdt8aogjF — Felipe Morais (@FelipeMoraisBA) January 8, 2023

??GRAVE: De acordo com a Globo, os terroristas não conseguiram entrar no gabinete do presidente Lula no Palácio do Planalto porque a porta era blindada. Porém, o gabinete da primeira-dama Janja foi destruído. pic.twitter.com/lgdCk1Rkf7 — Gossip de Reality #BBB23 (@gossipdereality) January 8, 2023

?? Terroristas colocaram fogo em viaturas da polícia legislativa do Congressopic.twitter.com/YzyVLDBomf — Central da Política (@centralpolitcs) January 8, 2023

Vândalos também destruíram obras de arte do Palácio do Planalto, inclusive um quadro de Di Cavalcanti e vasos chineses. São parte do patrimônio do povo brasileiro que foi destruído por esses criminosos que odeiam cultura. Notícia da @juliaduailibi agora há pouco na @GloboNews. pic.twitter.com/832J858iIc — CrisGB (@crisgbonfim) January 8, 2023

Confira um vídeo gravado por bolsonaristas em cima da rampa do Congresso. Na gravação, um deles grita "O Brasil é nosso! Vamos ficar na pátria livre ou morrer pelo Brasil". pic.twitter.com/DWqEJWBc1i — Correio Braziliense (@correio) January 8, 2023

Imagens do escritório da Agência Brasileira de Inteligência destruído no Palácio do Planalto por apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. pic.twitter.com/e8VSS6MJIJ — News of War Path - Restructuring Edition (@NewsofWarPath) January 9, 2023

Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.

Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula ganó a Bolsonaro, y han venido exigiendo una "intervención" militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin previsión de vuelta.

Hasta el momento, hay 300 detenidos por los actos antidemocráticos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.