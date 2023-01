Salvados: el programa de televisión dedicado al caso de Placido Domingo

Internacionales

Este domingo se emitió el programa televisivo Salvados, dedicado al caso del cantante Plácido Domingo, que fue acusado en una investigación publicada en 2019 por la agencia Associated Press por varias profesionales de la ópera de acoso sexual durante décadas.

Una cantante de ópera española, que ha permanecido en el anonimato, señaló a Placido Domingo por acosarla presuntamente cuando compartieron escenario en la década de los 2000, lo que supone el primer caso en el que una española se suma a las denuncias en otros países.

"Él es intocable, no debería pero lo es, por eso yo estoy a oscuras", ha explicado la artista española durante el programa, que asegura haber corroborado el testimonio de esta cantante en activo con otras dos fuentes.

La artista ha relatado que Plácido Domingo la besó en la boca en plena función en un escenario en España, en contra de su voluntad, al apagarse las luces en una actuación, mientras que en otra ocasión le pidió meterle la mano en el bolsillo trasero del pantalón que ella llevaba, delante de testigos.

"Me gustaría que hubiera una figura en los teatros que vigilara, y a la que los cantantes pudieran pedir ayuda. Estas cosas pasan a veces a vista de todos", ha señalado.

El testimonio de esta mujer ha sido precedido por una entrevista con la mezzosoprano estadounidense Patricia Wulf, la primera intérprete que dio el paso de denunciar con nombres y apellidos a Domingo.

"Era un secreto a voces", ha asegurado sobre situaciones como que Domingo, a quien define "como un dios" en el mundo de la ópera, apareciera en su camerino a sabiendas de que ella se estaba vistiendo, le dirigiera insinuaciones o le llamara a horas intempestivas, además de hablar de su marido como su "rival".

A la investigación de Associated Press se sumaron otra de la Ópera de Los Ángeles, dónde Plácido era director, así como la del sindicato estadounidense de artistas musicales AGMA.

Su exvicepresidente, el barítono Samuel Schulz, ha relatado en el programa un supuesto acuerdo de medio millón de dólares entre el cantante y el sindicato para no publicar una investigación que habría demostrado que 27 mujeres, durante 20 años, habían sido objeto de comportamiento inadecuado.

Schulz decidió filtrar el informe a la prensa, motivo por el que, según ha asegurado, ya no tiene ningún puesto directivo en el sindicato ni recibe llamadas para actuar.

También ha sido entrevistada la soprano uruguaya Luz del Alba Rubio, que ha denunciado haber sufrido algunas situaciones de acoso por parte de él que llegaron a suponer que se le echara encima, según ha asegurado, y ha confesado que llegó a pensar que era "el precio que tenía que pagar".

Sin embargo, ha indicado que llegó un momento en el que no pudo más. "No puedo dar un beso si no me nace, ¿mi canto, mi preparación no es suficiente, tengo que hacer esto para valer?", se ha preguntado. Un rechazo que ha aclarado que Plácido Domingo no llegó a tomarse bien. "Se puso muy mal, me dijo que podría haber hecho una bella carrera", ha lamentado.

