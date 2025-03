Saludos, reivindicación de derechos y “nos vemos en la marcha”: políticos por el 8M

Política

Montevideo Portal

En el marco del Día Internacional de la Mujer, referentes del sistema político uruguayo se expresaron sobre esta fecha en redes sociales. Algunos reivindicaron la equidad de derechos, mientras que otros cuestionaron el hecho de que se vinculara con religiones.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, dijo a sus seguidores de X: “Nos vemos en la marcha”, y compartió una imagen de la movilización en años anteriores.

Nos vemos en la marcha. pic.twitter.com/EUzCujanej — Carolina Cosse (@CosseCarolina) March 8, 2025

El excandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó: “En este #8M, reafirmamos nuestro compromiso de todos los días con la construcción de una sociedad más justa y libre, con igualdad de derechos y oportunidades”. “Es rechazable que se use esta fecha para promover consignas violentas y antisemitas”, agregó.

En este #8M, reafirmamos nuestro compromiso de todos los días con la construcción de una sociedad más justa y libre, con igualdad de derechos y oportunidades.



Es rechazable que se use esta fecha para promover consignas violentas y antisemitas. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) March 8, 2025

La excandidata a vice por la coalición republicana, Valeria Ripoll, también se manifestó en redes sociales y compartió imágenes de la marcha.

“El feminismo no habla de superioridad. No discrimina, menosprecia o castiga a otro género ni a otras mujeres. Combate las desigualdades que sufrimos las mujeres por el sólo hecho de serlo. Por eso hoy marcho, hoy levanto mi voz, como lo hice siempre, no me representan las convocatorias con consignas de odio o discriminación, ¡estoy convencida que unidas todas, somos más fuertes!”, escribió.

“Hoy saludo y recuerdo a muchas mujeres, a las que no están, a las madres, trabajadoras que la luchan y que transforman el mundo todos los días! Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia. ¡¡¡8M por y para todas las mujeres!!!”, agregó.

El feminismo no habla de superioridad. No discrimina, menosprecia o castiga a otro género ni a otras mujeres. Combate las desigualdades que sufrimos las mujeres por el sólo hecho de serlo. Por eso hoy marcho, hoy levanto mi voz, como lo hice siempre, no me representan las… pic.twitter.com/NOv8zrxI8A — Valeria Ripoll (@Valeriaripoll3) March 8, 2025

Mario Bergara, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, escribió: “En este 8M quiero saludar y reconocer a todas las mujeres, que con su esfuerzo, dedicación y compromiso construyen día a día una sociedad más justa y equitativa”.

“Es un día de reflexión, sobre lo que aún falta para lograr que todas y todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades. La igualdad de género debe seguir siendo una prioridad para un nuevo Montevideo. Nos comprometemos a continuar impulsando políticas para que nuestro departamento sea más Justo , equitativo y libre de violencia”, dijo el exministro.

En este 8M quiero saludar y reconocer a todas las mujeres, que con su esfuerzo, dedicación y compromiso construyen día a día una sociedad más justa y equitativa. Es un día de reflexión, sobre lo que aún falta para lograr que todas y todos tengamos los mismos derechos, las… pic.twitter.com/jtAg9w3fUr — Mario Bergara (@Mario_Bergara) March 8, 2025

El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó: “A todas las mujeres, en especial a las policías, las saludo en este día de reivindicación de derechos, de justicia y de equidad”. “Quiero reiterar el compromiso de trabajar y asumir como prioridad la lucha contra la violencia de género. Que deje de ser un riesgo ser mujer”, señaló.

A todas las mujeres, en especial a las policías, las saludo en este día de reivindicación de derechos, de justicia y de equidad. Y quiero reiterar el compromiso de trabajar y asumir como prioridad la lucha contra la violencia de género. Que deje de ser un riesgo ser mujer. #8M — Carlos Negro (@CNegro7) March 8, 2025

Micaela Melgar, directora del Instituto Nacional de Alimentación, dijo: “En este 8M quiero reconocer a todas las mujeres que en estos años se pusieron al hombro la alimentación de tantas y tantas personas, de forma solidaria, y lo siguen haciendo”. “Ante el avance fascista, lucha feminista”, agregó.

En este 8M quiero reconocer a todas las mujeres que en estos años se pusieron al hombro la alimentación de tantas y tantas personas, de forma solidaria, y lo siguen haciendo.



Ante el avance fascista, lucha FEMINISTA. — Mica Melgar (@MicaMelgar) March 8, 2025

El exsenador nacionalista Jorge Gandini también saludó a las mujeres. “Por más igualdad, por los mismos Derechos, por más equidad, para igualar lo diferente. Todo lo demás, está de más. Politiza, divide, discrimina, excluye y achica. El #8M debería ser a favor de ... La Marcha también”, expresó.

Saludo a todas las Mujeres en este #8M

Por más igualdad, por los mismos Derechos, por más equidad, para igualar lo diferente.

Todo lo demás, está de más. Politiza, divide, discrimina, excluye y achica.

El #8M debería ser a favor de ...

La Marcha también. — Jorge Gandini (@jorgegandini) March 8, 2025

Blanca Rodríguez, quien llegó al Senado por primera vez en este período, recordó que en 1942 fue el primer año en que una mujer llegó a ocupar un lugar en esa cámara. “Han pasado 83 años y la aguja apenas se ha movido y la lucha de las mujeres ha sido incesante. No estarán en las bancas, pero están en la primera línea en el reclamo de derechos […] Por ellas y por todas, estoy en esta banca y caminaremos de la mano”, escribió.

Cuatro mujeres llegaron por primera vez a donde estoy en 1942. Han pasado 83 años y la aguja apenas se ha movido y la lucha de las mujeres ha sido incesante. No estarán en las bancas, pero están en la primera línea en el reclamo de derechos. Están en la primera fila en las… — Blanca Rodriguez - Hija de inmigrantes. (@blancarodgon) March 8, 2025

El exsenador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos saludó “a todas las mujeres” de Uruguay, “en especial a aquellas que nunca bajan los brazos para cumplir con sus sueños, a las que dan a la familia ese aporte irreemplazable que solo una mujer puede dar”. “A las que no se dejan utilizar por los que viven del odio y la confrontación”, agregó.



Saludo a todas las mujeres de mi país, en especial a aquellas que nunca bajan los brazos para cumplir con sus sueños, a las que dan a la familia ese aporte irreemplazable que solo una mujer puede dar.

A las que no se dejan utilizar por los que viven del odio y la confrontación.. pic.twitter.com/pKU8yks0eb — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) March 8, 2025

Montevideo Portal