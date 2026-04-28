Salto: se difundió video de la adolescente que usó un arma de aire comprimido en el liceo

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Las autoridades educativas y la Policía del departamento de Salto se encuentran investigando un episodio que se produjo este lunes en el liceo n° 3: una alumna de 15 años fue encontrada dentro de las instalaciones del centro utilizando una pistola de aire comprimido y realizando disparos contra los demás jóvenes.

Según consignó Telemundo (Canal 12), un compañero de clase filmó uno de los momentos en los que la alumna hizo uso del arma. Tal como se puede observar en la filmación, la joven carga la pistola y dispara en dirección a otro alumno, que estaba al lado del pizarrón, pero sin ninguna munición o proyectil.

La inspectora departamental de Secundaria, Isabel Delgue, comentó al citado medio que la situación se produjo durante uno de los recreos. “Las alumnas que se sintieron intimidadas no avisaron a la adscripta, avisaron directamente a sus madres, que fueron las que dieron aviso. Cuando el profesor ingresa al salón, se da cuenta de la presencia de ese objeto extraño, avisa a la adscripta, la adscripta levantó el arma e inmediatamente se activó el protocolo”, aseguró.

A su vez, comentó que, tal como se observa en el video, en ningún momento se dio una situación de “pánico” o “desorden” entre los estudiantes, y que, cuando ella llegó, el arma ya estaba en manos de la adscripción y ya se encontraban presentes las madres, la directora, la trabajadora social y la Policía. “No es desdramatizar la situación; no es un relato, son los hechos”, dijo.

“Los alumnos estaban en clase con sus profesores y así estuvo el clima institucional hasta que llegó el padre, en este caso, el referente adulto de la estudiante. Ahí se la convocó a la alumna y se le explicó cómo iba a continuar el procedimiento”, agregó.

Por otra parte, Delgue explicó que aún se está investigando si el arma era propiedad de la estudiante y por qué la llevó al liceo. “Lo que manifestó el referente adulto es que en su casa no hay armas. La alumna dijo que fue otra persona quien se la entregó y que ella tenía que llevarla a otro lugar, más allá de que esa situación se dio en el liceo”, señaló.

Además, enfatizó que el progenitor de la adolescente estaba “muy sorprendido” por la situación, y lamentó que este hecho rompiera con “el trabajo que a diario se hace en las instituciones”. “No vamos a bajar los brazos; vamos a continuar tratando de transmitir lo que está bien, lo que está mal, y de promover entonces que hay situaciones y hay acciones, y que las acciones tienen consecuencias”, resaltó.

Por último, señaló que la investigación a nivel policial continúa y que por parte de la institución va a haber una reunión del Consejo Asesor Pedagógico (CAP) y va a intervenir la Policía Comunitaria y un equipo multidisciplinario.