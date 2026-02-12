Salto: mujer en CTI tras ser atropellada cerca de donde murió otra, también embestida

Una mujer se encuentra en estado grave y en coma en el CTI del Hospital de Salto tras haber sido arrollada mientras caminaba por la vereda. La conductora de la moto que la atropelló también sufrió lesiones y debió ser hospitalizada.
Según consigna le medio local Laguardia Digital, el siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas Carlos Reyles y Magallanes, en el este de la capital departamental.
De acuerdo con la información policial, el hecho involucró a dos mujeres. Una de ellas, de 33 años, conducía una moto por la calle Magallanes hacia el oeste. Al llegar a la intersección con avenida Carlos Reyles, embistió a una mujer de 43 años que caminaba hacia el sur por la acera.
La conductora fue asistida por personal médico y diagnosticada como “politraumatizada, con pérdida de conocimiento; lúcida al momento”, según reza el parte policial, y trasladada a un centro de salud.
En tanto, la peatona fue diagnosticada como “politraumatizada grave, en coma” y llevada al Hospital Regional Salto, donde permanece internada en cuidados intensivos.
El hecho ocurrió a unas seis cuadras del lugar en el que ayer se produjo un trágico accidente que costó la vida a una mujer.
Tal como informáramos, una mujer de 30 años fue arrollada por un camión cuando cruzaba por un paso de cebra frente a la Escuela 8, en la avenida José Batlle y Ordóñez. En el momento, la víctima llevaba en cochecito a su hijo menor, mientras que sus dos hijas mayores caminaban a su lado.
Una de las niñas sufrió heridas leves, mientras que la peor parte la llevó su madre, que murió cuando era asistida en el hospital.
