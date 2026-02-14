Salto: joven en moto atropelló a un inspector de tránsito tras intentar evadir un control

Montevideo Portal
Un hombre de 19 años fue detenido este sábado en la ciudad de Salto tras atropellar a un inspector de tránsito mientras intentaba evadir un control policial, en la intersección de las calles 25 de Agosto y Rivera.
Según informó Telenoche (Canal 4), el funcionario le pidió al motociclista que se detuviera para una inspección de rutina y, en lugar de obedecer, el joven continuó la marcha y embistió al inspector, impactándolo de lleno en el costado izquierdo del cuerpo.
Tras el choque, el motociclista intentó escapar, pero perdió el control de la moto y cayó al suelo. La Policía se acercó rápidamente, lo detuvo y lo trasladó a la Jefatura correspondiente, donde permanece a disposición de la Justicia.
El inspector fue atendido tras el hecho y presentó golpes, aunque no sufrió lesiones de gravedad, detallaron las autoridades. Desde el organismo de tránsito local señalaron al citado medio que casos como este se vienen repitiendo y que los trabajadores enfrentan con frecuencia episodios de este tipo durante los operativos.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]