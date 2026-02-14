Salto: joven en moto atropelló a un inspector de tránsito tras intentar evadir un control

Policiales

Un hombre de 19 años fue detenido este sábado en la ciudad de Salto tras atropellar a un inspector de tránsito mientras intentaba evadir un control policial, en la intersección de las calles 25 de Agosto y Rivera.

Según informó Telenoche (Canal 4), el funcionario le pidió al motociclista que se detuviera para una inspección de rutina y, en lugar de obedecer, el joven continuó la marcha y embistió al inspector, impactándolo de lleno en el costado izquierdo del cuerpo.

Tras el choque, el motociclista intentó escapar, pero perdió el control de la moto y cayó al suelo. La Policía se acercó rápidamente, lo detuvo y lo trasladó a la Jefatura correspondiente, donde permanece a disposición de la Justicia.

El inspector fue atendido tras el hecho y presentó golpes, aunque no sufrió lesiones de gravedad, detallaron las autoridades. Desde el organismo de tránsito local señalaron al citado medio que casos como este se vienen repitiendo y que los trabajadores enfrentan con frecuencia episodios de este tipo durante los operativos.

