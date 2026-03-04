Salto: investigan muerte de hombre por puñaladas “supuestamente autoinfligidas”

Policiales

Un hombre de 62 años falleció en la noche del martes en el Hospital Regional de Salto, tras haber ingresado con múltiples heridas de arma blanca. La Fiscalía de Salto investiga las circunstancias en que se produjeron las lesiones.

Según informó el medio local Laguardia Digital, el hecho fue denunciado a las 16:33 mediante un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida en la zona sur de la ciudad, en jurisdicción de Seccional Tercera.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre presentaba varias heridas en el pecho compatibles con arma blanca. Fue trasladado de urgencia en un móvil policial al Hospital regional de Salto, donde el equipo médico le diagnosticó “múltiples heridas de arma blanca”.

De inmediato se lo ingresó a quirófano y se procedió a operarlo, pero no sobrevivió a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el citado informe, en la escena de los hechos también fue asistida una mujer de 61 años, pareja del hombre, quien en una primera instancia manifestó haber sido agredida por el ahora fallecido con un arma blanca. Fue derivada al mismo hospital, donde se le diagnosticaron de forma primaria múltiples heridas cortantes.

Luego, interrogada sobre el origen de las heridas mortales de su compañero, la mujer declaró que él mismo se las había infligido, lo que es investigado ahora por los uniformados

Se espera que las pericias permitan determina cómo se produjeron las letales lesiones y si, tal como declara la mujer, fueron provocadas por el sujeto.