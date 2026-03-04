Salto: investigan muerte de hombre por puñaladas “supuestamente autoinfligidas”

Un hombre de 62 años falleció en la noche del martes en el Hospital Regional de Salto, tras haber ingresado con múltiples heridas de arma blanca. La Fiscalía de Salto investiga las circunstancias en que se produjeron las lesiones.
Según informó el medio local Laguardia Digital, el hecho fue denunciado a las 16:33 mediante un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida en la zona sur de la ciudad, en jurisdicción de Seccional Tercera.
Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre presentaba varias heridas en el pecho compatibles con arma blanca. Fue trasladado de urgencia en un móvil policial al Hospital regional de Salto, donde el equipo médico le diagnosticó “múltiples heridas de arma blanca”.
De inmediato se lo ingresó a quirófano y se procedió a operarlo, pero no sobrevivió a la gravedad de sus lesiones.
De acuerdo con el citado informe, en la escena de los hechos también fue asistida una mujer de 61 años, pareja del hombre, quien en una primera instancia manifestó haber sido agredida por el ahora fallecido con un arma blanca. Fue derivada al mismo hospital, donde se le diagnosticaron de forma primaria múltiples heridas cortantes.
Luego, interrogada sobre el origen de las heridas mortales de su compañero, la mujer declaró que él mismo se las había infligido, lo que es investigado ahora por los uniformados
Se espera que las pericias permitan determina cómo se produjeron las letales lesiones y si, tal como declara la mujer, fueron provocadas por el sujeto.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]