Salto: incautan cargamento de cigarrillos en camión de importante empresa de transporte

Policiales

En las últimas horas, personal de la Dirección Nacional de Aduanas incautó en Salto un enorme cargamento de cigarrillos de contrabando, cuyo destino era Montevideo.

De acuerdo con lo informado por el medio local Laguardia Digital, los cigarrillos eran de marca Gift, de origen paraguayo, y se encontraban dentro de un camión de la empresa transportista DAC, que pertenece a Agencia Central y opera en todo el país.

Según el citado medio, la mercadería habría sido cargada en el camión por “personas vinculadas al Bagashopping”, nombre con el que se conoce a una feria permanente en la ciudad de Salto, cuyo nombre sugiere el origen de la mercadería allí expendida.

Por el momento, no hay personas detenidas por el hecho, ni se ha establecido si los trabajadores de la empresa estaban al tanto de la mercadería que llevaban.

En su cuenta de X, el periodista Eduardo Preve indicó que la carga era de 280.000 cigarrillos, lo que equivale a 14.000 cajillas de 20 unidades.

— Eduardo Preve (@EPreve) November 11, 2025