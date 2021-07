Salto exigirá al menos una dosis de vacuna anticovid para ingresar a bares y pubs

Locales

La Intendencia de Salto comenzará a exigir al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 para ingresar a cualquier espectáculo público, informó Radio Uruguay. A su vez, el intendente de Salto, Andrés Lima, detalló a Montevideo Portal que la medida se aplicará, por ahora, solo para pubs y bares.

El medio consigna que la decisión fue tomada tras un acuerdo con los empresarios del departamento y quedará en vigencia a partir de este lunes. El intendente de Salto confirmó la información al diario El País y aseguró que se pedirá solo una dosis de la inoculación porque el departamento todavía no llegó a la inmunidad de rebaño. Asimismo, dijo que los menores de 12 años no tendrán ningún problema para ingresar a los espectáculos, aunque no estén vacunados contra el virus.

"La idea es mantener el estatus sanitario. No correr riesgo, porque son actividades donde hay más contacto, donde hay más vínculo cercano, y mayor proximidad entre quienes van a concurrir. Algunas de ellas se hacen en lugares que son cerrados, entonces los riesgos son mayores", aseguró el jefe departamental al matutino.

Asimismo, Lima dijo a Montevideo Portal que además se pedirá la presencia de un sensor de Co2 para medir la saturación del lugar. También permitieron la presencia del 30% del aforo de cada local y se podrá trabajar hasta las 2:00 de la mañana.

Finalmente, el jefe departamental aseguró que esta semana, concretamente el viernes, se reunirán con una comisión departamental de fiestas y eventos, que nuclea unas 60 empresas locales, para definir los protocolos y la eventualidad de pedir o no la vacuna. Lima adelantó que harán el mismo planteo que le hicieron a los pubs.

Estos anuncios se dan en sintonía con el decreto de Presidencia que habilitó a partir de este lunes todos los espectáculos públicos, fiestas, eventos, plazas de comidas y la realización del deporte amateur en todo el país. Además, en Salto también quedaron habilitados los cines y teatros.

Como comprobante de la vacuna, se podrá presentar el comprobante de vacunación que aparece en la aplicación Coronavirus Uy.