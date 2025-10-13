Policiales

Salto: cámara registra el momento en el que una moto embiste a dos personas

Una cámara de vigilancia captó el momento preciso en el que una moto embestía a dos viandantes. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la costanera Tomás Berreta de la Ciudad de Salto, paseo bastante concurrido durante la velada.

Tal como se aprecia en las imágenes, la moto no frena ni aminora la velocidad ante un grupo de peatones, y acaba por embestir a dos personas. Si bien es cierto que los transeúntes habían bajado el cordón de la acera e invadido la calzada, el registro también muestra con claridad que la tripulante de la moto contó con tiempo y espacio suficientes como para maniobrar o detenerse, evitando la colisión.

El coordinador de Tránsito de la Intendencia de Salto, Robert Olguín, acudió al lugar de hecho. Según informa el medio local Laguardia Digital, el funcionario expresó que las dos caminantes resultaron lesionadas. Ninguna de las dos corre peligro de muerte, pero una de ellas presentó lesiones de consideración.

En cuanto a la conductora, se informó que “no estaría en condiciones” de hacerlo. La crónica detalla que las ambulancias tardaron más de lo esperado en arribar a la escena, lo que generó malestar en los presentes.

El caso está en manos de Fiscalía.