Saltó al agua y se fue lejos: prefectura rescató a persona en brote psicótico en la rambla

Personal de la Prefectura Nacional Naval intervino anoche en la zona de Palermo para rescatar a un hombre que, en un estado de delirio, se arrojó al Río de la Plata.
Según informó la Armada Nacional, el hecho ocurrió sobre las 19:50 horas del domingo, cuando un hombre —identificado posteriormente como F.G.— ingresó al agua “en aparente estado de delirio”.
El individuo se adentró en el agua y no podía retornar a la costa por sus propios medios. Advertida de la situación, la Armada envió dos botes desde la Prefectura de Trouville y un tercero desde la Prefectura del puerto de Montevideo.
En maniobra conjunta, los marinos lograron rescatar al hombre y lo trasladaron al muelle más cercano, en las proximidades del dique Mauá.
El hombre fue asistido por un móvil de la UCM. De acuerdo con el citado informe, se identificó y dijo sufrir un brote psicótico. Se constato asimismo que presentaba estado de hipotermia, y fue trasladado al Hospital Pasteur.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]