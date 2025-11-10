Policiales

Saltó al agua y se fue lejos: prefectura rescató a persona en brote psicótico en la rambla

Personal de la Prefectura Nacional Naval intervino anoche en la zona de Palermo para rescatar a un hombre que, en un estado de delirio, se arrojó al Río de la Plata.

Según informó la Armada Nacional, el hecho ocurrió sobre las 19:50 horas del domingo, cuando un hombre —identificado posteriormente como F.G.— ingresó al agua “en aparente estado de delirio”.

El individuo se adentró en el agua y no podía retornar a la costa por sus propios medios. Advertida de la situación, la Armada envió dos botes desde la Prefectura de Trouville y un tercero desde la Prefectura del puerto de Montevideo.

En maniobra conjunta, los marinos lograron rescatar al hombre y lo trasladaron al muelle más cercano, en las proximidades del dique Mauá.

El hombre fue asistido por un móvil de la UCM. De acuerdo con el citado informe, se identificó y dijo sufrir un brote psicótico. Se constato asimismo que presentaba estado de hipotermia, y fue trasladado al Hospital Pasteur.