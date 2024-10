Salle recibió llamadas “de blancos y colorados”, aseguró dirigente de Identidad Soberana

Política

Alejandra Carro es la “número tres” del partido Identidad Soberna, detrás del líder y fundador Gustavo Salle y la hija de este, Nicole Salle.

En declaraciones a MVD Noticias (TV Ciudad) Carro resumió el mensaje que su partido transmite al resto del arco político. "No queremos más mentiras, no queremos más plandemias, no queremos más farsas como la del cambio climático, ni nada de ese mejunje de cosas que nos vienen metiendo de a poquito y que vienen de la mano de la agenda 2030”, manifestó.

Según Carro, el perfil del votante de Identidad Soberana es el de “un votante apasionado, que idolatra al líder” y que “ya despertó o está despertando, y empieza a conocer la realidad política internacional”.

Además, señalo que “hay gente que intenta detractar a Gustav [Salle] tratándolo de ‘viejo loco’, pero es un tipo muy coherente y con los pies bien puestos sobre la Tierra”, además de “un amigo y un gran compañero”. También consideró que l dirigente de su partido “tiene una cultura impresionante” y que “a los que integran hoy la Cámara [de Diputados] se los come en dos panes”.

Con dos diputados en una Cámara Baja sin mayorías, Identidad Soberna podría convertirse en el fiel de la balanza en esa sala durante el futuro gobierno. Consultada acerca de si su partido ya recibió contactos desde otras fuerzas, Carro respondió que Salle fue llamado “por blancos y colorados”. Sin embargo, esos contactos no abrirían el camino a una alianza, según la dirigente.

“Nosotros tenemos una postura muy firme y seremos fie a ella”, postura que consiste en “no hacer coalición con nadie y votar anulado” en el balotaje de noviembre.