Salle propone eliminar Institución de Derechos Humanos por no tener “base constitucional”

Gustavo Salle, diputado y líder de Identidad Soberana, planteó este lunes eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

En su cuenta de X, compartió una foto del acta donde se lee una intervención suya en la comisión para la “Elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”, donde expresó su postura.

“Identidad Soberana va a proponer la eliminación del Instituto de Derechos Humanos. No estamos en absoluto de acuerdo con la existencia de este instituto”, dijo Salle en la comisión.

“Ustedes comprenderán que todo lo que se habla con respecto al instituto no es que no nos importe, pero en tanto y en cuanto consideramos que el mismo no debe existir”, aseguró, y agregó que “no tiene base constitucional”.

Según el diputado, “hay organismos específicos, poderes ejecutivos del Estado que se encargan, que se deberían encargar del debido cumplimiento de los roles del Estado —entre los cuales está uno de los más importantes: el respeto a los derechos humanos—, como por ejemplo el Poder Judicial”.

“Vamos a presentar el proyecto correspondiente, sabemos el derrotero que lleva, pero quería ser totalmente transparente con ustedes y sé que la gran mayoría discrepa con mi posición, pero quería que la supieran”, sentenció.

La Inddhh fue creada por ley en 2008 para funcionar en el ámbito del Poder Legislativo, durante el primer gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez. Sin embargo, no comenzó su funcionamiento sino hasta el 2012, cuando asumió el primer Consejo Directivo nombrado por la Asamblea General.

Su fin es el de “otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se desarrollen en consonancia con los mismos”, según su página web oficial.

