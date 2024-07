Salle llamó a masones “peones” de B’nai B’rith, y su director criticó “acusaciones vacías”

Política

Gustavo Salle, candidato a la Presidencia por el partido Identidad Soberana, habló contra la Masonería, a la que llamó “peona del judeosionismo”, movimiento del que, según él, es “cúspide” la organización B’nai B’rith. En su columna en el programa Hacemos lo que Podemos, dijo además que tanto esta institución, como el Comité Central Israelita utilizan “políticas de terror, censura y avasallamiento de la Constitución nacional”.

El director de la B’nai B’rith, Javier Galperin, respondió a Salle y dijo a Montevideo Portal que “no es nada nuevo en él” tener “discursos de odio antisemita”.

“Desde ya que la Masonería no es peona nuestra, de ninguna manera. Tenemos vínculo con la Masonería, algún diálogo, pero no somos instituciones emparentadas. Sobre las ‘tácticas de poder’, no sé de qué habla. Nosotros hacemos proyectos sociales y luchamos contra el antisemitismo. Quien tenga algún hecho concreto para endilgarnos, que nos enfrente con eso, pero acusaciones vacías las respondemos con hechos concretos”, afirmó Galperin, que sostuvo que la organización prepara una respuesta contra las “teorías conspirativas” de Salle.

Sostuvo que “es un hecho terriblemente preocupante” que alguien con el discurso de Salle hoy esté en la carrera electoral de cara a los comicios de octubre, con una votación de 4658 sufragios en las internas.

“Vemos cómo el discurso de odio va ganando terreno en este país, pero también hay que hacer una distinción importante, creo yo. Mucha gente seguramente lo escuche a él y nunca escuchó otra realidad. No tiene contra qué confrontar sus afirmaciones. Entonces, también es importante para nosotros dar a conocer nuestro trabajo para que la gente sepa que eso que dice él no es real, que hay otra campana y que vamos a hacer todo lo posible para que ese discurso de odio no prospere. No solo por nosotros, sino porque creemos que genera divisiones y grietas a la sociedad en general”, comentó Galperin.

Apuntó que “sin duda” Salle ha “intensificado” los discursos antisemitas “a medida que él ha intentado hacer su carrera política”.

“Él se presta a una confusión clásica del antisemitismo que es mezclar la política del Estado de Israel con las acciones de las comunidades judías por el mundo. Nosotros no somos representantes del Estado de Israel; somos una comunidad en Uruguay, así como tantas otras existen y tenemos nuestra actividad, pero no somos ni agentes, ni representantes de Israel. Somos judíos uruguayos, con énfasis en uruguayos”, afirmó el director de la B’Nai B’Rith.

Definió a la institución como una “organización de voluntarios” y de “servicio” que “tiene el enfoque en el mejoramiento de la sociedad en la que vivimos, en la lucha contra el antisemitismo y en la promoción de los derechos humanos”.

“La B’nai B’rith defiende inequívocamente el derecho del estado de Israel a existir. Si bien el sionismo no es uno de sus objetivos fundamentales, la B´nai B´rith es una organización sionista”, respondió al ser consultado sobre la postura de la organización.

Lo dicho por Salle

En su columna en el programa Hacemos lo que podemos, Salle dijo que él emprende una lucha contra la “mafia masónica”, que está “enquistada en todas las instituciones” y que “generó al Uruguay”.

“Sabemos que enfrentamos un enemigo poderosísimo. La masonería es peona del judeosionismo. Los masones son meros peones, de segunda, de los judeosionistas. El masón es considerado por el judeosionista un mero ‘goyin’, ganado. La masonería judía, la B’Nai B’Rith es otra cosa, esa si no es peona. Esa está en la cúspide”, elucubró el candidato de Identidad Soberana.

“La B´Nai B´Rith, los hijos de la Alianza, están por encima del goyin, que son los ‘hijos de la viuda’”, dijo, en referencia a una de las posibles traducciones de hebreo a español de la organización benéfica y a uno de los epítetos con los que se conoce a los masones, respectivamente.

“Los masones son peones de segunda del poder judeosionista universal. Este discurso no lo van a encontrar en los grandes medios de comunicación, no va a haber polémica, porque está plagado de masones. En el Frente Amplio, en los multicolores. Y los que no son masones, les tienen miedo, no se animan”, prosiguió Salle.

“Como le tienen miedo al judeosionismo, hablar de sionismo en el Uruguay es poco menos que pecaminoso. La B´Nai B´Rith y el Comité Israelita uruguayo inmediatamente prenden las antenas y salen con sus políticas de terror, de censura, de avasallamiento de la Constitución nacional”, dijo el líder de Identidad Soberana, citando al artículo 29 de la carta magna.