Salió solito: embarazada rompió aguas en una tienda y el bebé literalmente "se escurrió"

Curiosidades

Pábada Regina Ferreira de Lima tiene 28 años y reside en la ciudad brasileña de Recife. En la mañana del pasado jueves, la mujer concurrió a una tienda local con la intención de comprara algo sartpículos para su futuro bebé, cuyo nacimiento estaba previsto para unas semanas más tarde. Sin embargo, el pequeño João Pedro mostró una gran y precoz determinación: decidió que quería nacer allí mismo y en ese preciso instante, y así lo hizo.

Las cámaras de seguridad del lugar mostraron el momento del inesperado parte. Sorprendida por la rotura de aguas, Ferreira se tumba en el suelo y pide ayuda. Cuando algunas trabajadoras del local improvisaban el modo de asistirla, el bebé literalmente salió despedido del vientre materno y se escurre por sus ropa interior, hasta el punto de impactar levemente con la cabeza en el suelo.

Um bebê nasceu dentro de uma loja em Recife-PE. pic.twitter.com/oY8FnJ1bMd — Paulo de Tarso (@paulodetarsog) December 5, 2025

???? Bebê nasce dentro de loja enquanto mãe comprava enxoval no Recife



?? Uma mulher, deu à luz seu quinto filho dentro de uma loja de artigos para bebês, no bairro Santo Antônio, em Recife. Grávida de nove meses, ela começou a sentir dores durante as compras e entrou em… pic.twitter.com/WX2DBJIIQT — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) December 6, 2025

En declaraciones al portal noticioso G1, la joven mamá comentó que solo empezó a sentir una contracción después de entrar al establecimiento. Hasta entonces, no había experimentado ninguna molestia que anticipara lo que estaba por suceder.

“Fui a comprar algunas cosas para el ajuar del bebé, que todavía no tenía, como ropa. Al llegar, sentí un fuerte dolor. Le dije a la vendedora que me dolía. De repente, el bebé ya estaba naciendo. Y cuando me tumbaron en el suelo, ya estaba asomando la cabeza”, narró.

La mujer, que es ama de casa, vive en el barrio de Santo Amaro, no lejos de la tienda que se convirtió en maternidad, y llegó al lugar como pasajera en una moto de aplicación.

La dueña de la tienda, Manuela Neves, contó al citado medio que la clienta comenzó a sentirse mal mientras miraba los productos de la tienda.

“Dijo que estaba a punto de tener un bebé y que necesitaba comprar las últimas cosas. Empezó a buscar a su alrededor y a sentirse mal. Una de las vendedoras le ofreció ayuda, pero entonces dijo que sentía dolor. La vendedora, al sostenerla, dijo que ya se estaba cayendo hacia atrás. [...] Le puso unalmohadón debajo de la cabeza y le abrió las piernas”, relató.

Según la empresaria, la cajera del la tienda vio salir la cabeza del bebé y corrió a recogerlo. Poco después, como muestran las imágenes, la trabajadora colocó al niño sobre una de las piernas de la madre y le dio una palmadita en la espalda.

"Limpió al bebé, le limpió la cara, le limpió la boca, porque había quedado líquido del parto. Le dio unas palmaditas en la espalda porque no lloraba y se lo entregó a la madre. El parto duró aproximadamente un minuto y medio. Fue muy rápido", describió Manuela.

Tras el nacimiento, los empleados de la tienda llamaron a la familia de la mujer y contactaron con el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), que envió una ambulancia al lugar.

Los paramédicos cortaron el cordón umbilical y trasladaron a la joven y a su hijo a la Maternidad Profesor Barros Lima en Casa Amarela, al norte de Recife. Según la madre, João Pedro nació con un peso de 3,385 kilos y se encuentra tranquilo.

"Mi prima llegó allí y yo ya había dado a luz al bebé. Nos acompañó en la ambulancia. [...] Está muy tranquilo", dijo.