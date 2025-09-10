Judiciales

Salió de prisión, se rehabilitó y consiguió empleo: ahora vuelve a la cárcel por un error

Un expresidiario recibió en las últimas horas una pésima noticia: deberá regresar a prisión por la enmienda de un error del sistema penitenciario, sin que haya cometido nuevos delitos.

El curioso caso ocurrió en Tacuarembó y fue referido este miércoles por el periodista local Marcos Pereira.

El protagonista de la historia es un sujeto que, en agosto del año pasado y mediante proceso abreviado, fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, con descuento de la prisión preventiva.

Luego, en junio de 2025, se autorizó la redención parcial de la pena. En ese momento, un informe técnico indicó que la fecha real de vencimiento era el 6 de junio de 2026 y que los dos tercios de la pena se alcanzarían el 26 de agosto de 2025.

Sin embargo, el 13 de junio del corriente, el Poder Judicial decretó la extinción de la pena por cumplimiento total, y el hombre quedó en libertad.

Según el cronista, desde entonces a la fecha, el expresidiario “se estabilizó” y consiguió un empleo.

Sin embargo, las autoridades comprobaron luego que el cese de pena se había adoptado por un error administrativo que hacía figurar como fecha de cumplimiento de la condena el 6 de junio de 2025, cuando —tal como se señala líneas arriba— la fecha correcta era el 6 de junio de 2026.

Así las cosas, la Oficina Actuaria notificó el error. La consecuencia inmediata fue la revocación del decreto de extinción antes mencionado y el mandato de que el recluso liberado fuera conducido de nuevo a prisión, donde permanecerá hasta junio de 2026.

El reportero detalla que el error se originó en la transcripción equivocada de la fecha de vencimiento de la pena en un oficio dirigido al centro de reclusión.