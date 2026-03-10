Salió a pintar un local grafiteado y le llovieron comentarios: “¿Con qué derecho?”

Montevideo Portal
Un joven que vive en Montevideo publicó en las últimas horas un video en el que se lo ve pintando de negro la fachada de un local comercial que había sido grafiteada.
En el posteo, que acompañó en el video, el protagonista afirmó que lo hizo para “darle una mano al laburante que amanece con su local grafiteado y tiene que pagar lo que otro arruinó”.
“El problema no es solo el grafiti: es la impunidad. Montevideo necesita multas reales y que, quien rompe, pague y repare”, agregó en el texto, al tiempo que en el video se expresa en contra de “los grafitis que arruinan Montevideo”.
El video generó cientos de reacciones, desde quienes lo felicitaron hasta aquellos que lo criticaron o lo increparon.
“¿Y vos con qué derecho pintás las paredes de una propiedad privada que no es la tuya?”, le preguntó un usuario anónimo.
Y vos con qué derecho pintás las paredes de una propiedad privada que no es la tuya?— Monja Horny (@Monja268080) March 10, 2026
está excelente la idea, pero tenes que pedir permiso, porque estas haciendo algo ilegal en la noche, que es tocar propiedad privada igual, hacer un tag o pintar es lo mismo CAPO— El Gordo Tucumano?? (@LeoDonelli) March 10, 2026
A vos tambien te pueden multar flaco. Estas pintando algo que no es tuyo— ?? (@gonzacardozo193) March 10, 2026
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]