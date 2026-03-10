Locales

Salió a pintar un local grafiteado y le llovieron comentarios: “¿Con qué derecho?”

Montevideo Portal

Un joven que vive en Montevideo publicó en las últimas horas un video en el que se lo ve pintando de negro la fachada de un local comercial que había sido grafiteada.

En el posteo, que acompañó en el video, el protagonista afirmó que lo hizo para “darle una mano al laburante que amanece con su local grafiteado y tiene que pagar lo que otro arruinó”.

“El problema no es solo el grafiti: es la impunidad. Montevideo necesita multas reales y que, quien rompe, pague y repare”, agregó en el texto, al tiempo que en el video se expresa en contra de “los grafitis que arruinan Montevideo”.

El video generó cientos de reacciones, desde quienes lo felicitaron hasta aquellos que lo criticaron o lo increparon.

“¿Y vos con qué derecho pintás las paredes de una propiedad privada que no es la tuya?”, le preguntó un usuario anónimo.

Y vos con qué derecho pintás las paredes de una propiedad privada que no es la tuya? — Monja Horny (@Monja268080) March 10, 2026

está excelente la idea, pero tenes que pedir permiso, porque estas haciendo algo ilegal en la noche, que es tocar propiedad privada igual, hacer un tag o pintar es lo mismo CAPO — El Gordo Tucumano?? (@LeoDonelli) March 10, 2026

A vos tambien te pueden multar flaco. Estas pintando algo que no es tuyo — ?? (@gonzacardozo193) March 10, 2026

