Salinas pidió a la ciudadanía extremar cuidados luego de la Noche de la Nostalgia

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, encabezó este lunes una conferencia de prensa para detallar algunos aspectos vinculados a la Fiesta de la Nostalgia, que se celebrará en nuestro país este martes. Acompañado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian; el presidente del Inau, Pablo Abdala; y el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín.

Salinas reconoció, en primer lugar, que la población y las autoridades uruguayas "han pasado tiempos difíciles" (y en algunos casos dolorosos), aseguró que la pandemia "no terminó" y que debemos seguir cuidándonos. En tal sentido, exhortó a no concurrir a fiestas que no estén habilitadas y cumplir con los protocolos que fueron establecidos por las autoridades sanitarias en el marco de la celebración de esta fiesta.

Asimismo, pidió tener en cuenta dos asuntos médicamente importantes: uno de ellos tiene que ver con la solicitud a la población de extremar los cuidados sanitarios en la semana posterior al festejo para proteger a familiares y compañeros de trabajo. En segundo lugar, recomendó que, en caso de tener un mínimo síntoma, consultar a su prestador de salud.

"Como bien sabemos, las vacunas nos han ayudado de forma tremenda, pero no son infalibles las vacunas. Protegen en porcentajes altos y las complicaciones graves, pero el contagio tiene un menor caso de protección. Por eso exhortamos a que se cumplan los protocolos en y posterior al festejo", explicó Salinas.

Por su parte, Satdjian recalcó que el protocolo es exclusivo para salones de fiestas habilitados por cada intendencia y que no es un protocolo para resto pubs, restaurantes o locales bailables. En esos lugares, no está habilitado realizar fiestas ni bailar. "Lo más importante es que son protocolos para salones de fiesta, no para fiestas irregulares", añadió.

En tanto, Heber dijo que el Ministerio del Interior va a desplegar funcionarios policiales por todo el país y, tras la pregunta de un reportero, informó que serán 1.500 funcionarios, pero no descartó la posibilidad de agregar más, dependiendo de cómo se esté manejando la situación.

"Es de vital importancia que se tome conciencia de que necesitamos sortear esta fiesta de la mejor manera, que no haya consecuencias. Seguimos en emergencia y tenemos que ser cuidadosos. La policía tiene un amplio despliegue, vamos a estar controlando alcohol y drogas así que vamos a mantener esa presencia policial. Vamos a seguir insistiendo, exhortando a que no se aglomeren y si hay otro tipo de eventos el ministerio apoyará para hacer cumplir las normas sanitarias y la normativa municipal al respecto", aseguró.

Consultado sobre si no sería una medida efectiva la ley que limita el derecho a reunión, Heber prefirió no dar opiniones personales y se alineó a las medidas del gobierno de ir generando una pequeña apertura.

"Por eso es importante para aprovechar esta instancia para no generar un aumento de los contagios. Sería una buena noticia que pasemos el 25 y no tener un mayor contagio porque sería una buena utilización de la libertad responsable", dijo.

"No nos gusta estar fiscalizando fiestas, tenemos (por el Ministerio del Interior) otras tareas que hacer. Estamos dedicando mucho elemento humano hacer estas inspecciones y deseamos volver a la normalidad", añadió.

