Salinas dijo que “inmunidad de rebaño” en Uruguay será alcanzada la semana que viene

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró que Uruguay alcanzará la inmunidad colectiva, también conocida como inmunidad de rebaño, la semana entrante, producto de que Uruguay tendrá más del 70% de su población vacunada con dos dosis contra la covid-19.

Entrevistado en Canal 5, le enseñaron el mapa del Índice de Harvard y el secretario de Estado relativizó porque actualmente los colores de los diferentes departamentos pueden variar fácilmente. No obstante, aclaró que lo que actualmente le preocupa es la "respuesta sanitaria del país" frente a la enfermedad, es decir, las internaciones leves y graves y los fallecimientos.

"Todo eso se reduce cuando hay una conducta colectiva de vacunación tan importante, que la semana que viene estamos llegando a la inmunidad colectiva, llamada inmunidad de rebaño. Ese 70% (de personas vacunadas) la semana que viene vamos a estar cruzando esa meta. Aspiramos a llegar al 75% con las dos dosis", aseguro.

"Hay que recordar que hay un 17% de personas menores de 12 años o sea que es de 75% a 83% la diferencia. Tenes un 8% que podrían ser captada, que no descarto que en algún momento lo razonen y se vacunen", añadió.

En esta línea, el ministro de Salud señaló que la pandemia y en particular la variante delta se va alimentando de las personas que no están vacunadas, por lo que los que no están inmunizados "están más indefensos". Lo mismo ocurre -según Salinas- para aquellas personas que no se vacunaron porque no hay una vacuna que esté probada su seguridad, que son los menores de 12 años.

"En general en los niños es de menor gravedad, pero puede ocurrir que haya algún caso grave", acotó.

Finalmente, consultado sobre cómo calificaría la situación actual de la pandemia, Salinas informó que la situación actual es de "control y de alerta permanente". "Como es un elemento biológico no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la variante Delta. Esa variante va a comenzar a tener cierto grado de circulación. Empezamos con la variante original, luego la variante británica, la sudafricana, la P.1 y la de la india", respondió.

"Acá lo importante es que quizás pasemos a una forma endoepidémica. Si uno lo mira como país y vemos que 2.600.000 uruguayos se vacunaron considero que es un éxito de la población y una buena respuesta al gobierno de vacunarse", concluyó.