Salinas aseguró que nunca pensó en renunciar: “No tuve ningún momento de debilidad”

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, brindó una entrevista al semanario Puentes, del Partido Nacional, y aseguró que jamás pensó en renunciar a pesar de las dificultades que surgieron de la pandemia.

"La vedad, nunca me lo planteé porque no soy de amilanarme", respondió el ministro ante la pregunta de si pensó en renunciar. "Siempre me ha tocado entrar en momentos de crisis", dijo y luego añadió entre risas: "No sé si yo atraigo la crisis o justo llego en el momento de la tormenta perfecta".

"El tema es que siempre me ha tocado gestionar en distintas actividades mías lugares en donde ha habido crisis y donde ha habido problemas a gestionar. Y a mí no me gusta borrarme de los problemas, me gusta enfrentarlos y generar un entregable al final del camino. Esta batalla no es una batalla, es una guerra que fue larga con diversas batallas, y cuando veníamos bajando francamente los casos en febrero ingresó la P1, tomó el control la P1 y bueno, ahí hubo que generar nuevos planes, incrementar más las camas de CTI, incrementar los recursos humanos. No tuve ningún momento de debilidad de decir: 'Voy a tirar este esfuerzo por la borda'", expresó.

"Voy a llegar al final del camino y el entregable va a ser toda la población vacunada, disminución de los casos y sobre todo disminución de la repercusión sanitaria, hospitalización en CTI y muertes", señaló.

Consultado acerca de cuándo Uruguay volverá a la "normalidad" sanitaria, Salinas dijo ser "muy optimista" de que la inmunidad del 70 % de la población tendrá efectividad en reducir las hospitalizaciones, ingresos a CTI y muertes por COVID-19. Según dijo, esto podría ocurrir en "la primavera".

"La primavera es la fecha en la que aproximadamente vamos a estar todo el mundo con dos vacunas. (...) Pienso que para la primavera vamos a estar realmente en un resurgir de la sociedad en su relacionamiento, en su presencialidad, en su recepción de turistas. Soy optimista en todo sentido", apuntó.

Consultado sobre el papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la pandemia, Salinas criticó duramente al organismo. "En Uruguay ya estábamos manejando el tema del tapabocas mucho antes que la OMS dijera que fuera necesario usarlo, ya lo estamos manejando los grupos nuestros y así lo pensamos. En segundo lugar, yo creo que se quedaron cortos con las estimaciones de lo que iba a ser esta pandemia y la duración. Y tercero, el fracaso del mecanismo Covax para el suministro de vacunas".

"Hay que decirlo con todas las letras: fue un fracaso", consideró Salinas sobre el mecanismo Covax, quien opinó que este nunca debió estar en la misma "fila" que las negociaciones bilaterales.

Finalmente, acerca de las enseñanzas que le dejó la pandemia, Salinas señaló que "en lo personal" logró "un nivel de maduración importante desde el punto de vista socioafectivo".

"Ha generado cambios en el comportamiento social, familiar, ha significado una readaptación a todas nuestras costumbres, a nuestra cultura general, a nuestra interacción social, y la mayor enseñanza que me ha dejado esto es que no podemos estar quietos, que siempre tenemos que estar innovando, actualizando el conocimiento, y estar delante de los problemas y no detrás", concluyó.

