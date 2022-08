Política

Salinas: "No está en mi horizonte, para nada, ningún tipo de candidatura" en 2024

El ministro dijo que quiere "tratar de seguir haciendo lo mejor posible por la salud de nuestro país" en caso de no ser elegido para OPS.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que no valora "ninguna candidatura" política con vistas a 2024, año en que se celebrarán las próximas elecciones presidenciales.

El titular de la cartera sanitaria, integrante de Cabildo Abierto, uno de los socios de la coalición del gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, es el miembro más valorado del gabinete, por lo que su nombre figura en muchas quinielas periodísticas para esos comicios.

"No está en mi horizonte, para nada, ningún tipo de candidatura", comenta Salinas durante una entrevista con EFE en Montevideo, en la que solo exceptúa su aspiración a presidir la Organización Panamericana de la Salud (OPS), nombramiento que se decidirá en septiembre próximo.

"Simplemente (quiero) tratar de seguir haciendo lo mejor posible por la salud de nuestro país en el caso de que no se dé la elección (de OPS)", indica el neurólogo de 60 años, quien argumenta que ha entregado "bastante" de su vida personal y familiar al país.

En cuanto a su postulación a una hipotética fórmula presidencial junto al líder de Cabildo Abierto, el exmilitar Guido Manini Ríos, y su fortaleza como ministro en el actual gabinete, Salinas responde que "falta mucho para 2024" y que, más allá de que su formación lo considere "un activo o no", "todo lo que a veces es capital se destruye en dos meses".

"En realidad, no sería tan futurista. Me limitaría a decir: mis capacidades están en el área técnica, me gusta la medicina, aspiro a seguir en la medicina. Esa es mi aspiración personal", explica.

Además de su visibilidad por asumir la cartera de Salud Pública días antes de que la pandemia de la covid-19 se declarara en Uruguay, Salinas se ha convertido no solo en el ministro más popular sino en el mejor valorado por los uruguayos, con quienes incluso interactúa con frecuencia en redes sociales.

"En una sociedad que es bastante retraída en sus manifestaciones y que, de alguna manera, es poco expresiva, salvo en manifestaciones futboleras o políticas, que cada quien tiene su corazoncito, lo tomo como un gran mimo, una gran satisfacción y una responsabilidad enorme", apunta el ministro, quien lo achaca al "perfil muy técnico" que ha mantenido desde que asumió el cargo, el 1 de marzo de 2020.

EFE