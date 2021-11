Locales

Salinas: "El Índice de Harvard no es tan útil como lo fue en un principio"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló este miércoles en conferencia de prensa, donde se refirió al uso del Índice de Harvard como parámetro de la incidencia del virus en el país.

"Yo comparto en parte también esa visión que ya el Índice de Harvard no es tan útil como lo fue en un principio donde no habían vacunas, no habían recursos", expresó el jerarca.

Salinas dijo que "hay que relativizarlo" por la condición actual de "endemoepidemia", dado que estamos en "una endemia" donde "pueden haber picos epidémicos".

"Lo que más importaba, porque siempre lo dijimos, siempre lo defendimos y está en todos los tweeters (sic) y en todas las comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, lo importante de la vacunación era evitar la muerte, evitar la internación en CTI, minimizarla y la internación en cuidados moderados", afirmó.

"Que no podían evitar las vacunas el 100% de los contagios lo sabíamos, porque fue público desde el primer momento", manifestó.

Vacunas para los más chicos

El ministro también informó que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV) va a reunirse el 24 de noviembre para analizar la posibilidad de inmunizar a los menores de 12 años.

Consultado sobre la base científica que respalde la eventual decisión, Salinas dijo que "lo van a tener que hacer ellos el análisis científico". Afirmó además que están en constante contacto con expertos de Israel, con quienes hoy mantuvo una reunión y que a su vez están como referencia las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) de los Estados Unidos.

Salinas confirmó que las vacunas a utilizarse en menores, de aprobarse la medidas, serán de diferente presentación que la versión adulta, con "menor carga".

Clima raro en Millán y Raffo

Salinas destacó que en la intervención de Casa de Galicia, decretada por el gobierno, se dio "respuesta a las diferentes inquietudes" y que se remarcó la importancia que tiene para el ministerio mantener a la institución con "una forma económico-financiera saneada".

Aseguró que el equipo interventor nombrado es "de gran trayectoria" y que gracias a su trabajo se va a poder ver "cómo está la institución parada, cuales son los activos, cuales son los pasivos, qué cheques hay librados, que deudas tiene realmente la institución, para poder enfrentar esta situación con información de primera mano".