Salgado dijo “algo suave” sobre Zunino: “Es el perfecto manual de lo que no se debe hacer”

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, volvió a cuestionar al intendente saliente de Montevideo, Mauricio Zunino, por el atraso en el pago a las empresas de transporte del subsidio del boleto.

“Trabajé con todos los intendentes. Con [Carolina] Cosse en la primera parte no tuvimos problemas, se pagó como se tenía que pagar. Ella impulsó algunas cosas, como el fideicomiso para 100 ómnibus eléctricos. Pero hace un año y medio realmente campeó la irresponsabilidad. Total. Y estoy buscando algo que no sea ofensivo, algo suave; si no, tengo que pensar otras cosas. Zunino como intendente es el perfecto manual de lo que no se debe hacer”, dijo Salgado entrevistado por Arriba gente (Canal 10).

El presidente de la empresa de transporte también señaló que el intendente “debería informarse sobre cómo son las cosas”. “El subsidio es para que le cobren más barato al estudiante o al jubilado. Es como que el servicio que tiene contratado de recolección de residuos le diga: ‘recogelo’, y después le diga ‘es fácil ser empresario porque la Intendencia te paga el servicio que pidió’. Él tiene que saber, y lo sabe, que el subsidio son servicios que además ya fueron hechos y que tiene que pagar”, sostuvo.

En otro pasaje de la entrevista, dijo que dialogará sobre el atraso en los pagos con el intendente electo, Mario Bergara, ni bien asuma, y que confía en lograr una salida al problema. “Vamos a apostar al diálogo y creemos que vamos a entrar en un terreno donde con sentido común ya alcanza”, lanzó.

Este martes, Zunino, que culmina su gestión con el traspaso de mando este jueves 10 a Bergara, señaló que el subsidio al boleto es “cada vez más grande”, aunque no hay alternativas de fondo para salir de esa situación. “Hoy el sistema de transporte de Montevideo tiene un nivel de subsidios altísimo, y eso es parte también de la contribución que tenemos sobre un sistema que no termina de generar las condiciones necesarias. Jugar a ser empresario con US$ 120 millones de aportes del gobierno nacional y departamental es muy fácil”, dijo.

Consultado sobre esto, Salgado dijo que las afirmaciones “rozan con la falta de respeto”. “Yo puedo tener alguna duda de que Zunino terminó en la Intendencia un poco porque era tercer suplente, [pero] yo tengo una trayectoria de 50 años en Cutcsa. Además, no entré por casualidad o sorteo. Pero además esto no afecta solo a Cutcsa: afecta a todas las empresas del transporte”, indicó.

Días atrás, luego de que un ómnibus de Cutcsa de la línea 104 sufriera un accidente en Benito Blanco, entre Ramón Masini y Guayaquí, Juan Salgado habló con Montevideo Portal sobre el hecho. Según afirmó, el accidente se dio debido a que “el conductor se arrimó al cordón por un tema de tránsito” e impactó contra un árbol. “Ese árbol, como muchos otros, está en condiciones peligrosas hacia la calle”, apuntó, y remarcó que ya se ha denunciado este tipo de problemas en varias ocasiones.

“Hemos tenido muchos problemas con esta administración del intendente Zunino”, sostuvo, y acotó que la propia empresa tuvo que podar varias ramas para poder operar los ómnibus turísticos de doble piso. “Es muy difícil comunicarse con este intendente”, criticó.

