Salgado a un año del accidente del 121 en Pocitos: “El chofer era de los mejores”

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, habló este martes a días de que se cumpla un año del accidente del ómnibus de la línea 121 que terminó en la playa de Pocitos y que dejó a varios lesionados, y una pasajera que murió días después.

Salgado afirmó que ya “se comenzó a reparar la unidad” debido a que el ómnibus “estuvo nueve meses a disposición de la Justicia, en la cual se le hicieron todos los estudios”.

“Lamentamos hoy, como en aquel momento, muchísimo [el hecho]. Respetamos muchísimo a todas las personas y las familias que sufrieron por ello. Cutcsa hizo lo que normalmente ha hecho en toda su historia, que es tratar de reparar desde el punto de vista económico con el 99% de la gente que tuvo el problema y se presentó a Cutcsa”, afirmó en rueda de prensa este martes.

Salgado dijo que la empresa sigue “haciendo funcionar los protocolos” que tenían “antes” y que continúa “teniendo en cuenta la seguridad”.

Asimismo, detalló: “Los conductores de Cutcsa, en el tiempo de presentarse para dar una solicitud de ingreso y que empiecen a trabajar, pasan como mínimo dos meses haciendo trámites, haciendo controles médicos, psicológicos. Tenemos un despacho exclusivamente de contención laboral para todo ese tema. Seguimos aplicando todos esos protocolos”.

El empresario volvió a defender al chofer, quien se jubiló luego del episodio. “Era un chofer que estaba dentro de los mejores: 40 años conduciendo la línea 121 y tenía una foja excelente de servicio. En definitiva, con todo esto que pasó se jubiló”.

