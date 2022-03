Sabini: “Este gobierno es muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes”

Política

El senador del MPP dijo que “la LUC no se defiende sola, porque la va a defender hoy el presidente” y “cada vez la defiende menos gente”.

“Está muy claro que el presidente del Codicen no puede hacer campaña. Y reiteradamente en esta campaña y en otros temas nacionales Robert Silva está haciendo campaña. Él sabe que es inconstitucional, sabe que no puede hacerlo e igual lo hace”, dijo ayer el senador del MPP, Sebastián Sabini, en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias.

“Han sido muy duros con los docentes si violan la laicidad, hasta separando del cargo al docente, pero el titular del Codicen está haciendo campaña todos los días por Twitter. Hay normas que inhabilitan al presidente de la Anep a hacer campaña y son de rango constitucional”, insistió.

Sabini fue más allá: “Este gobierno es muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Entonces, si permanentemente están diciendo que los docentes están violando la laicidad y el principal responsable de la educación de este país un día y otro también está en campaña, bueno, hay que poner una cuota de autocrítica y ver que no están haciendo las cosas tan bien como dicen”.

El senador frentista -docente de profesión- dijo en 970 Universal que con el cambio de gobernanza en la educación que propicia la LUC, se ha perdido “diversidad de miradas”. “El propio Robert Silva fue electo consejero por los trabajadores y no fue la lista sindical, así que para muestra basta un botón. Es decir que no siempre gana la lista del sindicato, y repito: es bueno tener en un consejo una mirada no necesariamente alineada, cuando la mayoría sí sigue estando alineada al gobierno. Las políticas educativas y el presupuesto pasa por las mayorías y esa mayoría estuvo presente antes y sigue presente ahora. Es un camino corto echarles la culpa a los sindicatos”, añadió.

“En la LUC también se reduce la participación de los estudiantes a un solo representante. La pregunta es: ¿cómo vamos a transformar la educación? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Es tan importante el cómo como el qué queremos hacer con la educación. Creo que nos perdimos una linda oportunidad -como se hizo en el 2010 o en 2012- a un gran acuerdo nacional para llevar adelante esas transformaciones”, agregó el legislador.

Sobre el final de la entrevista, Sabini recordó una frase del secretario de Presidencia y la desmintió. “Aquello que dijo Álvaro Delgado de que la LUC se defiende sola, al final uno no entiende por dónde venía, porque mañana (hoy) el presidente de la República va a hacer una conferencia de prensa para defender la LUC, así que sola no se defiende. Lo que sí es que cada vez la defiende menos gente, de eso estoy convencido”.