Ruta cortada por fuertes tormentas en Colonia: creció el arroyo y no permite vehículos

La ruta 61 a la altura del kilómetro 21 de Colonia se encuentra totalmente cortada por el crecimiento del arroyo, informó Policía Caminera.
Según informaron, la inundación no da paso a ningún tipo de vehículos por el lugar, por lo que se solicita tomar rutas alternativas.
Actualmente rige una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, luego de que en la mañana el pronóstico elevara a una alerta naranja con lluvias que dejaron fuertes destrucciones en Paysandú y Colonia.
En la tarde de este domingo, distintas zonas de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto y Tacuarembó, se encuentran bajo advertencia amarilla.
El organismo indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema y emitirá nuevas actualizaciones en caso de cambios significativos.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Inumet.
