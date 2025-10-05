Locales

Ruta cortada por fuertes tormentas en Colonia: creció el arroyo y no permite vehículos

Montevideo Portal

La ruta 61 a la altura del kilómetro 21 de Colonia se encuentra totalmente cortada por el crecimiento del arroyo, informó Policía Caminera.

Según informaron, la inundación no da paso a ningún tipo de vehículos por el lugar, por lo que se solicita tomar rutas alternativas.

Actualmente rige una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, luego de que en la mañana el pronóstico elevara a una alerta naranja con lluvias que dejaron fuertes destrucciones en Paysandú y Colonia.

En la tarde de este domingo, distintas zonas de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto y Tacuarembó, se encuentran bajo advertencia amarilla.

El organismo indicó que continuará monitoreando la evolución del sistema y emitirá nuevas actualizaciones en caso de cambios significativos.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Inumet.

Montevideo Portal