Ruta 9 está cortada a la altura de Cerros Azules por “gran densidad de humo” tras incendio

La Intendencia de Maldonado trabaja junto a Bomberos para sofocar un incendio en Cerros Azules, donde el fuego tomó más de una hectárea. La ruta 9, a esa altura, está cortada por la gran densidad de humo.

El foco ígneo se encuentra del lado sur de la nacional. La comuna maldonadense colabora con autobombas, dos palas, motoniveladora y personal, tanto del departamento de obras de la zona oeste como del Municipio de Solís Grande para dar apoyo a la Dirección Nacional de Bomberos.