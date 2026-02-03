Ruta 9 está cortada a la altura de Cerros Azules por “gran densidad de humo” tras incendio

La Intendencia de Maldonado trabaja junto a Bomberos para sofocar un incendio en Cerros Azules, donde el fuego tomó más de una hectárea. La ruta 9, a esa altura, está cortada por la gran densidad de humo.
El foco ígneo se encuentra del lado sur de la nacional. La comuna maldonadense colabora con autobombas, dos palas, motoniveladora y personal, tanto del departamento de obras de la zona oeste como del Municipio de Solís Grande para dar apoyo a la Dirección Nacional de Bomberos.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]