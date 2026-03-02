Ruta 81: comprueban “participación” de camión en accidente en que murió un motociclista

Policiales

En la mañana del domingo, personal policial localizó una moto caída junto a la calzada en el kilómetro 48 de la ruta 81, a la altura de la localidad canaria de San Bautista.

Junto al vehículo se encontraba su conductor, un hombre de 45 años, quien fue asistido por un servicio de emergencia móvil. Por desgracia, los paramédicos no pudieron hacer más que constatar el deceso del motorista.

En la escena se hallaron elementos que sugerían la participación de un segundo vehículo en el trágico hecho, por lo que se procedió al análisis de las cámaras de vigilancia de la zona. De ese modo, se pudo comprobar la intervención de un camión, cuy conductor se dio a la fuga si atender al motorista.

Según informara la Jefatura de Policía de Canelones, las pesquisas permitieron la rápida identificación y localización del camionero, un joven de 22 años que arrojó resultado positivo a la espirometría.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, mientras que el camión fue incautado y será sometido a pericias.