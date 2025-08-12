Policiales

Ruta 8: mujer que iba como acompañante en camioneta murió en choque con camión

Una mujer falleció y un hombre resultó herido en un choque frontolateral ocurrido anoche en el departamento de Lavalleja.

De acuerdo con lo informado por Policía Caminera, el hecho ocurrió poco después de las 21:00 horas en el kilómetro 172,9 de la ruta 8, en el empalme con la ruta 39.

Allí, y en circunstancias a esclarecer, una camioneta chocó con un camión. El conductor del primero de los vehículos mencionados y la mujer que lo acompañaba fueron trasladados al Camdel de Minas, donde la acompañante falleció poco más tarde. El hombre permanece internado.

La ruta quedó parcialmente bloqueada, y el tránsito debió canalizarse por una senda de circulación.