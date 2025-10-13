Ruta 5: policía murió al despistar su auto e impactar con una columna de alumbrado

Un policía falleció durante la pasada madrugada en un accidente ocurrido cuando tripulaba un automóvil particular.
De acuerdo con lo informado por Policía Caminera, el siniestro se produjo a las 01:20 del lunes, en el kilómetro 14 de la ruta 5, en los accesos a Montevideo.
Allí, y en circunstancias a establecer, un coche que circulaba hacia el este por la senda de accesos a Montevideo se salió de la calzada e impactó contra un poste del alumbrado público. La violencia del impacto arrancó la columna.
Una ambulancia de un servicio de emergencia móvil acudió al lugar, pero el personal médico no pudo hacer más que constatar el deceso del chofer y único ocupante del auto.
El fallecido, cuya identidad no se divulgó, tenía 44 años, era suboficial mayor de la Policía Nacional y prestaba servicio en la seccional 18ª de Montevideo.
