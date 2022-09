Rusos queman centros de reclutamiento. Kremlin considera “histérica”, reacción ciudadana

El Kremlin consideró hoy "histérica" la reacción entre parte de la población rusa por la movilización parcial decretada el miércoles por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para enviar a decenas de miles de reservistas a la campaña militar en Ucrania.

"Uno podía entender de alguna manera la reacción histérica, extremadamente emocional en las primeras horas después del anuncio, incluso en el primer día, porque, efectivamente, hubo cierta escasez de información, que también es comprensible y justificable", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Pero, desde ayer, todas las líneas directas y oficinas de información se han activado de acuerdo con la decisión del Gobierno", afirmó.

Peskov recalcó que el Ministerio de Defensa de Rusia responde de forma regular a todas las preguntas y todas las líneas telefónicas están funcionando y los ciudadanos llaman para recibir respuestas a sus dudas.

"Los medios publican las respuestas del Ministerio de Defensa y declaraciones de los comisarios militares. No hay escasez de información ahora mismo", enfatizó.

El portavoz hizo estas declaraciones después de que se agotaran los billetes de avión a países vecinos de Rusia en los que los rusos pueden entrar sin visados y se formaran colas en las fronteras con Kazajistán, el paso fronterizo de Georgia, Finlandia y Mongolia coincidiendo con el comienzo de la movilización parcial.

La víspera miles de reservistas rusos fueron citados a unirse a las filas del Ejército, pero no solo. También recibieron notificaciones personas que no están en la reserva y nunca sirvieron, padres de familia con más de cuatro hijos y estudiantes, según han denunciaron abogados de derechos humanos y afectados.

Ese mismo día el Ministerio de Defensa de Rusia precisó que, de los 300.000 reservistas que serán movilizados, cerca de 10.000 hombres se alistaron voluntariamente en las filas del Ejército ruso en la primera jornada.

También explicó que la prioridad en la movilización la tendrán los tiradores, tanquistas, artilleros, conductores y mecánicos, además de otros técnicos y especialistas, independientemente de su rango militar.

En principio, dichos reservistas, en los que se valorará la experiencia en combate, serán desplegados no en el frente, sino en la retaguardia de los territorios ocupados por Rusia en el Donbás y el sur de Ucrania.

Serán movilizados los soldados rasos y sargentos no mayores de 35 años, y los oficiales de menos de 55 años, precisó.

Serán eximidos los trabajadores de empresas de la industria militar, los padres de familias numerosas, aquellos que tengan a su cargo inválidos y enfermos, y los rusos que residan permanentemente en el extranjero.

El portavoz castrense subrayó que los 120.000 reclutas que sean llamados a filas para cumplir el servicio militar obligatorio en otoño, no participarán en la campaña militar.

Incendios

Varios centros de reclutamiento militar en Rusia han sufrido ataques con cócteles molotov desde el inicio de la movilización parcial decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, según informan hoy medios locales.

Como resultado de uno de los ataques en una oficina de alistamiento de la ciudad de Jabarovsk, en el lejano oriente ruso, ardieron dos habitaciones, aunque no hubo heridos.

Según el canal de telegram Baza, unos desconocidos también intentaron prender fuego a una oficina de alistamiento en la región de Amur, limítrofe con China. Dicho ataque dañó la fachada del edificio.

Antes se informó de ataques contra, al menos, cuatro centros de reclutamiento en San Petersburgo, Nizhni Nóvgorod, Orenburg y Zabaikal.

Además, también han lanzado cócteles mólotov contra los edificios de la administración en varias ciudades del país.

Miles de rusos intentan abandonar este país desde que Putin anunciara el miércoles por la mañana la movilización parcial, que afectará en principio a 300.000 reservistas.

Más de 1.300 personas fueron detenidas el miércoles en varias ciudades en las protestas contra la guerra, lo que no impidió que la oposición al Kremlin haya convocado una nueva protesta nacional para este sábado.

El Ministerio de Defensa considera prioritaria la movilización de tiradores, tanquistas, artilleros, conductores y mecánicos.

?? Meduza: Minimum of 5 recruitment offices set on fire in Russia amid mobilization.



Come on Russians… FIGHT FOR YOUR FREEDOM#Russia #mobilisation #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/xpQvi2DkNV