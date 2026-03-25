Rusia rompió su récord y lanzó casi 1.000 misiles en un solo día contra Ucrania

Ucrania declaró el martes que Rusia atacó con 948 drones shahed (dispositivos iraníes fabricados en Rusia) y otros drones de ataque en 24 horas, superando el récord ruso del año pasado.
La Fuerza Aérea Ucraniana informó haber detectado 392 drones rusos de ataque de largo alcance y ala fija el lunes por la noche, seguidos de otros 556 antes de las 18:00 hora local del día siguiente, según consignó el portal Business Insider.
Según sus declaraciones, 906 de los drones fueron derribados o neutralizados mediante guerra electrónica, lo que representa una tasa de interceptación de aproximadamente el 95,5%.
Ucrania afirmó que los ataques con drones formaban parte de un “ataque combinado contra infraestructuras críticas”, con el lanzamiento de cerca de dos docenas de misiles de crucero y balísticos junto con los sistemas aéreos no tripulados.
“Un gran número de drones volaron desde el norte, concretamente desde las regiones de Cherníhiv y Sumy”, rezaba el comunicado de la fuerza aérea, en referencia a las regiones septentrionales de Ucrania. Algunas regiones occidentales y centrales, incluida la capital, Kiev, también fueron atacadas, señaló el citado medio.
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