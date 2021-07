Rusia: oso en celo ataca dos veces a su adiestradora con intenciones de copular con ella

Un video registrado en un ciro ruso se hizo viral durante el fin de semana en ese país. E las imágenes se puede ver como un oso de algo más de 1.5 metros carga en repetidas ocasiones contra su entrenadora. El animal intenta por todos los medios aferrarse a las piernas de la mujer, a pesar de que el personal del circo se esfuerza en romper la sujeción.

Si bien en el video se ven dos ataques, la policía local informó al tabloide británico The Sun que hubo un tercer intento, que no quedó registrado en video.

Every month Russian media report at least one attack of travelling circus animal ‘artists’ on trainers. The latest was y'day in Berezovsky, Kemerovo region, when a brown bear twice attacked a female trainer; the show didn't stop. Travelling circuses are still allowed in Russia pic.twitter.com/oW8lEw4dIk