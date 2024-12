Rusia: jefe de la defensa radiológica, química y biológica muere en atentado con monopatín

El teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, murió hoy en Moscú en un atentado con bomba, informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).



Según el CIR, la bomba fue accionada cuando Kirílov, de 54 años, salía de su domicilio acompañado de su ayudante, que también murió en el atentado.



Los investigadores establecieron que el artefacto explosivo, de una potencia equivalente a 300 gramos de trilita, se hallaba oculto en un monopatín eléctrico que estaba junto al portal del edificio de viviendas, situado en la avenida Riazanki número 2/1, en el sureste de la capital rusa.



La explosión, que se produjo pasadas la 6:00 hora local (3:00 GMT), fue de tal potencia que saltaron los cristales de la ventanas de las tres primeras plantas del inmueble.



Según la agencia oficial rusa RIA Nóvosti, que cita a los servicios de emergencia, la bomba fue activada a distancia, por señales de radio.



Fuentes de la investigación, citadas por la edición digital del periódico Kommersant, apuntaron a los servicios secretos ucranianos como los posibles autores del atentado.



Kirílov, al frente de defensa radiológica, química y biológica de Rusia desde 2017, ofrecía regularmente comparecencias de prensa en las entre otros asuntos aludía a “laboratorios biológicos estadounidenses” en Ucrania.



El teniente general, que ostentaba el título de Héroe de Rusia del Trabajo, tenía previsto reunirse hoy con un grupo de periodistas.



Una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania, citada por la agencia pública de noticias Ukrinform, reivindicó la autoría ucraniana del atentado contra Kirílov.

Lieutenant General of the russian armed forces' Chemical Weapons Department Igor Kirilov was blown up in moscow.

The Security Service of Ukraine reported him in absentia on suspicion.

He is responsible for the massive use of banned chemical weapons. #Ukraine #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/ZL6gH0ynmo