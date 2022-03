Rusia destruyó el avión más grande del mundo y dice dominar el espacio aéreo de Ucrania

Rusia aseguró este lunes que domina todo el espacio aéreo de Ucrania y que en la pasada jornada derribó un avión de combate de las Fuerzas Aéreas ucranianas y destruyó otros cuatro aparatos en tierra.



"La aviación rusa ha conquistado el dominio del aire sobre todo el territorio de Ucrania", afirmó en una comparecencia de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashénkov.



Además de informar de la pérdida de cinco aviones por Ucrania, Konashénkov indicó que las fuerzas rusas destruyeron 8 carros lanzamisiles antiaéreos Buk-M1 y varios radares.



"Desde el comienzo de la operación, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han golpeado 1.114 instalaciones militares ucranianas, 31 de ellas puestos de mando y nudos de comunicaciones", añadió.



El portavoz castrense indicó que el curso la "operación militar especial", como llama Rusia a la guerra, las fuerzas rusas han destruidos 314 tanques o carros blindados, 57 lanzaderas de misiles, 121 piezas de artillería y morteros, y 274 vehículos militares.



"Hacemos un llamamiento a la población de Kiev. Todos los habitantes pacíficos pueden abandonar sin impedimentos la capital de Ucrania por la carretera Kiev-Kasilkov. Esa dirección está abierta y es segura", dijo.



Konashenko subrayó que las tropas rusas atacan únicamente objetivos militares.



Según el portavoz castrense, las peticiones de las autoridades de la capital ucraniana a los ciudadanos para que se queden en sus casas "demuestran que el régimen de Kiev utiliza a la población como 'escudo humano' de los nacionalistas, que han emplazado artillería y equipos militares en barrios residenciales".

El más grande



La restauración del avión más grande del mundo, el Mriya (Sueño), que fue destruido en un ataque ruso, tardará más de cinco años, afirmaron este domingo fuentes oficiales ucranianas.

The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR