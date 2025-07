Rumania: divulgan últimas imágenes de turista que murió atacado por osa

Un motociclista de origen italiano murió después de haber sido atacado por un oso pardo el pasado jueves en Rumania, en una zona turística de Posada-Vidraru, en los Cárpatos rumanos.

Tal como informáramos, el cuerpo de la víctima fue recuperado de un barranco y trasladado a una unidad forense para realizar la autopsia y determinar la causa exacta de su muerte, indicó el portal news.ro.

Las autoridades encontraron fotos en su teléfono móvil tomadas minutos antes del ataque, registros que fueron divulgados luego por la prensa local. Asimismo, se difundieron imágenes captadas por otros viajeros que se encontraban en la zona.

El fallecido fue identificado como Omar Farang Zin, de 48 años. De acuerdo con los reportes, el sujeto había dado comida a unos oseznos —algo prohibido por las autoridades— y luego intentó tomarse una selfie cerca de las crías y su madre, momento en el que se produjo el mortal ataque.

Bomberos, gendarmes y policías acudieron al lugar y hallaron la motocicleta con matrícula italiana abandonada al borde de la carretera, y tardaron más de una hora en encontrar el cuerpo sin vida del hombre, con heridas de mordeduras.

???? This is the last video of an Italian tourist who got mauled to death by a bear in Romania a few days ago



The irony is that on the video behind him there was a sign saying not to feed the bears, which he did



Tourists, I know that when you come to Romania and see a wild bear… pic.twitter.com/ZSsVW2K8x8