Ruglio, Dawson y Arias citados a Fiscalía tras apriete de hinchas de Peñarol en Los Aromos

Judiciales

Montevideo Portal

Hinchas del Club Atlético Peñarol visitaron la sede de Los Aromos el pasado sábado, colgaron banderas y realizaron pintadas increpando a los futbolistas por los malos resultados obtenidos en la Copa Libertadores. “Los jugadores vivieron como algo muy tranquillo; como una manifestación de un grupo de hinchas. Yo les dije que era extraño no haberlo sabido porque normalmente me entero de todo”, explicó el presidente de Peñaro, Ignacio Ruglio, y agregó que no conocer a ninguno de los presentes.

En este sentido, este lunes el fiscal de Flagrancia de 9no. Turno, Fernando Romano, que suele citar a los diferentes participantes de conflictos que ocurren en el marco de este deporte, citó al presidente de Peñarol, al intendente de Los Aromos y a dos futbolistas a declarar ante la Fiscalía por los hechos acontecidos, según confirmó el director de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

El jerarca aseguró que los jugadores citados fueron Kevin Dawson y Ramón “El Cachila” Arias, quienes fueron los que intercambiaron palabras con los hinchas que se acercaron hasta el lugar. Benech aclaró que fueron citados en calidad de “testigos”, es decir, fueron citados para “prestar testimonio de qué fue lo que sucedió”.

“Está trabajando en el marco de esta investigación para tratar de identificar a las personas y, eventualmente, ver si merece algún reproche penal su actitud”, dijo.

Montevideo Portal