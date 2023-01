Rugbier sobreseído dijo que cuando vio a Thomsen junto a Báez tirado “no lo podía creer”

Internacionales

Los rugbiers sobreseídos en la causa por el homicidio de Fernando Báez Sosa en la ciudad argentina Villa Gesell, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, declaran este lunes como testigos en la decimoprimera audiencia del juicio.

Milanesi y Guarino vacacionaron con los ocho imputados de perpetrar el crimen, y, previo a quedar sobreseídos por falta de pruebas en su contra, estuvieron detenidos junto al grupo.

El primero en declarar fue Guarino. Según informó La Nación, cuando este entró a la sala, dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense se pusieron de pie para impedir un cruce de miradas entre los acusados y el testigo.

“No con todos tenía una amistad íntima”, dijo Guarino a Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, y se definió amigo de Ciro y Luciano Pertossi. A continuación, el testigo relató lo sucedido el 18 de enero de 2020.

“Que yo me acuerde, nos levantamos tarde porque nos acostamos tarde. Fuimos a la playa, volvimos a la casa, nos bañamos, nos cambiamos y nos preparamos. Hablé con una compañera de colegio y fuimos a una casa. Ya habíamos comprado las entradas para ir a Le Brique. El boliche estaba muy lleno de gente”, indicó.

Y agregó: “Yo esperé a poder entrar. Hasta que por una de las puertas pudimos entrar. Después fue normal hasta que estaba parado en las escaleras de la pista de abajo y veo que, cerca mío, en la barra, estaba discutiendo Máximo Thomsen y Benicelli con dos o tres chicos. Después me entero [que era] porque le habían tirado un vaso”.

Este altercado derivó en que sus compañeros fueran echados del boliche, mientras que Guarino salió “más tarde”, según precisó. “Salgo caminando por atrás y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi está peleando con otro chico. Llego cuando Luciano ya no se estaba peleando más. Voy a ver cómo estaba él. Lo siento en un banco. Viene Ciro Pertossi. Luego escucho gritos a mi derecha, Luciano y Ciro se levantan y se van, imaginé que iban a pelearse de vuelta, no lo podía creer”, contó, y reveló: “Miro, veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso, y después me entero de quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojó muchísimo, me fui solo”.

Luego de ver esa imagen, el testigo aclaró que se retiró del lugar. Y al ser consultado sobre por qué “no lo podía creer”, Guarino contestó: “Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones. Había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Nunca lo pude creer”.

Asimismo, el testigo dijo no haber presenciado la golpiza. “Sentí hasta vergüenza, me da mucho dolor”, acotó. “No podía creer lo que estaba pasando, no quería estar ahí”, remarcó, luego de indicar que, pese a no estar presente en el momento del crimen, fue frenado por la Policía junto con los demás.