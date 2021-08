Roque Baudean será el nuevo director nacional de Turismo, en lugar de Pérez Banchero

Política

En las últimas horas una tensa situación, que se venía produciendo desde hace un tiempo dentro del Ministerio de Turismo, derivó en el alejamiento del cargo del director Martín Pérez Banchero, que a su vez es dirigente de la Lista 15 del Partido Colorado.

"Existían compras (con las) que nosotros discrepábamos, algunas de ellas de montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa, que no compartíamos y no compartimos", dijo Banchero en declaraciones al semanario Búsqueda.

La crónica detalla que el mal vínculo entre ambos funcionarios se terminó de romper tras una reunión ocurrida el pasado 28 de julio. Tras ese encuentro, Cardoso habría pedido al presidente Lacalle Pou el reemplazo de Pérez Banchero, quien salió de licencia hasta que esa situación se concrete.

"La última reunión que tuvimos con el ministro fue muy difícil, donde el ministro estaba muy exaltado y donde nos solicitó que firmáramos como propias decisiones que no lo eran. Nosotros tenemos discrepancias en la forma y en el fondo en cuanto a las compras en medios" (. . . ) "El ministro me dijo que si no firmaba me echaba; le dije que me echara, y bueno, procedió, señaló Pérez Banchero al citado medio.

En rueda de prensa consignada por Teledía (Canal 4), Cardoso sostuvo que la situación "es absolutamente legal y se consultó al Tribunal de Cuentas". "Salió la publicidad, es pública, está disponible, estuvo contratada en todos los medios de comunicación", subrayó.

"La última diferencia fue por la exposición del Prado, hay mecanismos que llevan plazos e históricamente el Ministerio de Turismo desde que existe participa fuertemente de la Rural del Prado, que es el evento que concentra la mayor movilidad turística interna del país, esta unidad tenía que elevar las contrataciones pertinentes, no se hizo y ese fue mi reclamo", añadió.

Cardoso expresó que se nombrará en lugar de Banchero "a una persona que tiene una gran trayectoria en materia de Turismo y es el actual director de Turismo de la Intendencia de Colonia, el señor Roque Baudean". "Tiene excelentes rendimientos al frente de su desempeño y tiene notorios antecedentes en la actividad turística", agregó.

Además, el ministro dijo: "el nombramiento se produce porque entendemos, evaluando con el subsecretario y todo el equipo, que requerimos en base al bajo rendimiento de esa unidad el perfil de otra persona para el desempeño de esa función".